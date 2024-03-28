28 березня – яке сьогодні свято, які прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

28 березня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні, 28 березня, святкують День бур’янів і їжі на паличці, вшановують пам’ять Преподобного Іларіона Нового, і залишилося 279 днів до Нового року. Це четвер, і на цей день припадає 764-й день повномасштабної війни в Україні.

28 березня – яке сьогодні церковне свято

28 березня в православному календарі – день пам’яті преподобного Іларіона Нового.

Святий Іларіон Новий був відомим християнином, який жив у VIII столітті і прославився своєю релігійною діяльністю. Народився він в Каппадокії, і вже змалку був занурений у світ Святого Письма. Після досягнення двадцятирічного віку Іларіон вирішив залишити свою родину та весь свій маєток, щоб приєднатися до монастирського життя у монастирі поблизу Візантії. Пізніше він став учнем відомого святого Григорія Декаполіта.

Іларіон прагнув наслідувати життя преподобного Іларіона Великого, і тому отримав прізвисько “Новий”. Він був відомий своїми відданими практиками посту, молитви та іншими аскетичними зусиллями. Пізніше Іларіон очолив монастир Пелекита, де здійснював чудеса, відновлював здоров’я хворим та виганяв злих духів.

У період правління імператора Лева V Вірменина Іларіона стали переслідувати за його трепетне ставлення до святих ікон. Його ув’язнили та піддали тортурам за відмову прийняти іконобірне іродіанство. Після смерті Лева новий імператор Михайло II звільнив Іларіона, і той знайшов прихисток у відокремленій келії

28 березня у світі

У світі сьогодні відзначають

День їжі на паличці.

День бур’янів.

Національні свята 28 березня

Україна: день географа.

Сербія: День Конституції.

Тибет День визволення тибетців від кріпосного рабства в КНР.

Чехія, Словаччина – День вчителя.

Азербайджан – День співробітників органів національної безпеки.

Хто святкує іменини 28 березня

Іларіон, Стефан

Які заборони і прикмети 28 березня

Народні прикмети 28 березня

Ластівки почали вити гнізда біля будинків — до прохолодного літа.

Кішка спить, ховаючи ніс, — чекайте на морози.

Вдень дощить — до багатого урожаю.

Що сьогодні не можна робити

Дівчатам не дозволяється піднімати з землі монети, адже можна залишитися самотньою назавжди. Заборонено пити алкогольні напої, інакше все життя людину переслідуватиме біда. Не можна грюкати дверима, до будинку прийдуть нещастя і хвороби. Забудьте про великі фінансові витрати — інакше втратите все, що маєте.

Що можна робити

Цей день вважається сприятливим для прибирання. Наші предки вірили, очищаючи оселю від бруду, ви також очистите її від негативної енергії. Не забудьте сходити до лазні, щоб відмитися від всіх негараздів.

28 березня в історії

Визначні події:

1842 — у Львові відкрився театр Станіслава Скарбека, на той час третій за розміром у Європі

1876 — японський уряд заборонив самураям носити мечі

1910 — Анрі Фабр здійснив перший успішний політ на гідроплані в Етан-де-Берр на півдні Франції. До нього такі літаки будували Альфонс Пено, Вільгельм Кресс, Габріель Вуазен

1930 — у Туреччині замість «грецьких» назв міст Константинополь і Ангора затверджені офіційні турецькі назви: Стамбул та Анкара

1979 — часткове розплавлення реактора АЕС Три-Майл-Айленд (штат Пенсільванія) стало найбільшою аварією в атомній енергетиці США

Народились 28 березня:

1592 — Ян Амос Коменський, чеський мислитель, педагог, письменник.

1709 — Олексій Розумовський, граф, генерал-фельдмаршал українського походження, лобіст українських інтересів при царському дворі. За його активної участі відновлено Київську митрополію і проголошено царську грамоту про обрання гетьманом його брата Кирила Розумовського.

1898 — Микола Сціборський, діяч УНР та ОУН, чільний теоретик українського націоналізму.

1897 — Віктор Міллз, американський інженер, що придумав памперси

1912 — Олекса Гірник, український дисидент, політв’язень, Герой України. Вчинив самоспалення у знак протесту проти русифікації

1925 — Дмитро Гнатюк, український оперний співак;

1933 — Юрій-Богдан Шухевич, Герой України, дисидент, політичний та громадський діяч, син командувача УПА Романа Шухевича, депутат Верховної Ради України VIII скликання.

1950 — Віктор Стельмах — український поет, член Національної спілки письменників України.

Померли 28 березня:

1241 — Вальдемар II, король Данії, князь Естонії, нащадок великих князів Київських.

1956 — Томас де Гартман, український композитор, піаніст.

1969 — Ейзенгауер Двайт Девід, американський військовий і державний діяч, 34 президент США

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