27 березня – яке сьогодні свято, які прикмети і пам’ятні дати

27 березня – яке сьогодні свято, хто відзначає іменини, які прикмети і традиції пов’язані з цим днем.
Сьогодні, 27 березня, святкують День нефролога, вшановують пам’ять святої Матрони, і залишилося 279 днів до Нового року. Це середа, і на цей день припадає 763-й день війни в Україні.
27 березня – яке сьогодні церковне свято
У церковному календарі 27 березня відзначається день пам’яті святої Матрони, яка відзначалася своєю стійкістю віри. Вона відмовилася від своєї віри під тиском язичниці і була мученицею за свої переконання.
Які заборони і прикмети 27 березня
На цей день існують деякі заборони та прикмети:
- не рекомендується починати конфлікти,
- уникайте лихослов’я та ревнощів.
Згідно з народними прикметами, погода в цей день може передбачати врожайний рік, якщо вранці спостерігається туман або іній. А якщо кружляють високо птахи і не співають півні, то ще не скоро будуть дощі.
Іменини 27 березня
27 березня відзначають іменини: Мануїл, Мефодій, Феодосій, Олександр, Іван, Кіндрат, Матрона.
Талісманом людей, народжених у цей день, вважається соколине око, яке відображає визначеність і амбіції.
27 березня у світі
У світі 27 березня відзначають також Міжнародний день театру, Міжнародний день віскі та Міжнародний день каракулів.
Цього дня народилися:
- 1918 рік — українська художниця, майстриня декоративно-ужиткового мистецтва Ірина Банах-Твердохліб;
- 1939 рік — художниця-постановниця львівського театру імені Марії Заньковецької, заслужена діячка мистецтв України Людмила Боярська;
- 1997 рік — українська веслувальниця-каноїстка, срібна і бронзова призерка Олімпіади-2020 Людмила Лузан.
Пам’ятні дати 27 березня:
- 1664 рік — поляки розстрілюють українського гетьмана Івана Виговського;
- 1668 рік — Карл II передає Бомбей в оренду Британській Ост-Індській компанії за річну плату £10;
- 1794 рік — Конгрес США засновує постійно діючий військовий флот Союзу;
- 1860 рік — мешканець Нью-Йорку Майкл Бірн отримує патент на коркотяг;
- 1914 рік — І. Сікорський на своєму літаку С-6А встановлює світовий рекорд швидкості з 4 пасажирами — 106 км/год;
- 1977 рік — два пасажирські літаки зіткнулися в аеропорту Тенерифе, загинуло 583 людини;
- 1998 рік — FDA дозволяє застосування перорального засобу “Віагра” компанії Pfizer за еректильної дисфункції;
- 1999 рік — утворюють альянс Renault–Nissan–Mitsubishi;
- 2011 рік — інтронізація нового Глави УГКЦ єпископа Святослава Шевчука у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві;
- 2014 рік — Генеральна Асамблея ООН підтримує територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід’ємними частинами;
- 2020 рік — Північна Македонія стає 30-м членом НАТО.
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