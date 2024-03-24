Коли Страсний тиждень у 2024 році: дати

Перед Великоднем у православних християн – Страсний тиждень. Він ще має назву Страсна седмиця.

Про це пише сайт «Уніан».

Страсний тиждень перед Великоднем – один із найважливіших у церковному році. Його вважають сьомим тижнем Великого посту, але насправді це окремий період, під час якого згадують про страждання Ісуса Христа.

Дати Страсного тижня залежать від Великодня. Цього року Воскресіння Христове православні віряни відзначатимуть 5 травня. Тиждень, що передує святу, від понеділка до суботи і є Страсна седмиця. У цьому році він буде тривати з 29 квітня по 4 травня.

Страсний тиждень по днях

Кожен день Страсного тижня має свій сенс і називається Великим. У цей період у церкві не відзначають дні святих, не проводять вінчання і таїнство хрещення – відбуваються тільки урочисті служби і підготовка до Великодня.

Великий понеділок

У храмах згадують старозавітного патріарха Йосипа, якого продали в рабство його ж брати. Йосип став прообразом страждаючого Спасителя.

На службі читають євангельський уривок про прокляття Христом безплідної смоковниці – символ нерозкаяної душі. У понеділок починають звершувати Чин мироваріння – виготовляють особливу освячену ароматичну олію (миро), яку застосовують для помазання після хрещення.

Великий вівторок

Другого дня Страсної седмиці згадують, як Ісус викрив фарисеїв і книжників, а також його притчі про Страшний суд і кінець світу, десять дів, таланти і данину кесарю.

Велика середа

Це день, коли Іуда зрадив Христа за 30 срібняків. Також у Велику середу згадують грішницю, яка омила ноги Ісуса. У храмах востаннє читають молитву з поклонами, потім поклони під час літургії скасовуються до Трійці. Також це день сповіді.

Великий четвер

Його ще називають Чистий четвер. Цей день вважається здійсненням першого таїнства причащання. Під час Таємної вечері Христос дав апостолам хліб і вино і сказав: “Це є тіло Моє, і ця є кров Моя”. Після цього він з учнями пішов у Гетсиманський сад помолитися – там його і зрадив Іуда Іскаріот.

У храмах відбувається особлива служба «Дванадцяти страсних Євангелій», де згадують про страждання Господа. Віряни цього дня готуються до Великодня – печуть паски і фарбують яйця, роблять прибирання.

Велика або Страсна п’ятниця

Найскорботніший день тижня – у п’ятницю розіп’яли Христа. У храмах на службі згадують страждання Спасителя, з вівтаря виносять плащаницю – зображення Христа, що лежить у гробі.

Велика субота

Переказ оповідає, що після смерті Христос потрапив у пекло – і визволив звідти душі праведників, зокрема й Адама з Євою.

У храмах цього дня відбуваються урочисті служби, священики вже надягають світле святкове вбрання, світ завмирає в очікуванні дива – Христового Воскресіння.

В цей день вже починають освячувати в храмах принесені паски і яйця.

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