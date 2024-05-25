25 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

25 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 25 травня. Міжнародний день без пластику і День філолога. День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації в Україні. Православні вшановують Третє віднайдення глави Івана Предтечі. Залишилося 220 днів до Нового року. Це субота і на цей день припадає 822 день повномасштабної війни в Україні.

25 травня – яке сьогодні церковне свято

25 травня в церковному календарі – Третє віднайдення голови Івана Предтечі. За переказами, під час іконоборчих гонінь у VIII столітті, голову Івана Предтечі було приховано, а на початку IX століття вона була перевезена до міста Комани, неподалік сучасного Сухумі. 842 року главу перенесли до Константинополя, і згодом, під час Четвертого хрестового походу, католицький священнослужитель Валлон де Сартон знайшов лицьову частину глави в одному з палаців Константинополя.

Третє віднайдення відбулося 850 року, коли святий Ігнатій після Божого об’явлення дізнався про місце, де була закопана голова. Срібну посудину зі святою головою урочисто перенесли до Царгорода.

Існує багато версій щодо місця перебування справжньої голови Іоанна Предтечі. Деякі джерела стверджують, що вона може перебувати у монастирі святого Сильвестра в Римі, в мечеті Омейядів у Дамаску, в Нагірному Карабаху в Вірменії, на Афоні, але найбільш ймовірним місцем знаходження вважається собор Ам’єнської Богоматері у Франції.

25 травня у світі

Всесвітній день хірургії

Всесвітній день хірургії (Global Surgery Day) відзначається щорічно 25 травня, є важливою подією, присвяченою підвищенню обізнаності про критичну потребу в справедливій і якісній хірургічній допомозі в усьому світі. Це день визнання зусиль хірургічних команд по всьому світу і пропаганди необхідних ресурсів і політик, які підтримують розвиток доступної хірургічної допомоги в усіх системах охорони здоров’я.

Міжнародний день без пластику

Міжнародний день без пластику – це щорічна екологічна подія, яка спрямована на підвищення обізнаності про вплив одноразового пластику на навколишнє середовище та сприяння використанню екологічно чистих альтернатив.

День філолога

Своє професійне свято 25 травня відзначають філологи — начитані й освічені люди, які допомагають зберегти мовний і літературний спадок людства, вміють надати словам вишуканої форми, співставної з великими творіннями скульптури чи живопису.

А також у світі:

День зниклих безвісти дітей

Всесвітній день міграції риб Іменини

Всесвітній день інтер’єру і День дизайнера інтер’єрів

День Африки

Всесвітній день щитоподібної залози

День рушника

Міжнародний день героїв боротьби проти тоталітаризму

Початок всесвітнього тижня надання незалежності колоніальним країнам і народам

Міжнародний день степу (танцю)

Міжнародний день пігментації шкіри

Всесвітній день Таро

25 травня в Україні

День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження

Іменини 25 травня

Олена, Іван, Інокентій, а також Герман, Денис, Євдокія, Іван, Петро, Семен, Федір

Талісманом людини, народженої 25 травня, є змійовик. Забарвлення цього каменю нагадує шкіру змії. Здавна його наділяли чималими магічними та лікувальними властивостями. Наприклад, вірили, що змійовик поглинає негативну енергію.

Традиції, заборони, прикмети 25 травня

Цього дня в молитвах Іоану Предтечі просять святого позбавити від головного болю та інших захворювань, пов’язаних із головою, а також допомоги в будь-якій важливій справі. День радять провести в молитві та благодійних справах.

У народі вважають, що сьогодні потрібно носити одяг світлих кольорів – він приверне удачу і сімейне щастя, а якщо вдягнути білу сорочку хворій людині, то вона швидше одужає.

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Зокрема, наші предки вірили, що сон, який наснився в ніч проти 25 травня, справдиться протягом шести місяців. Він завжди вважався віщим.

Крім того, у давні часи помітили: якщо сьогодні ранок у червоному кожусі (червоне небо під час сходу сонця), то літо буде сухим, пожежонебезпечним.

А також прикмети 25 травня:

багато роси на траві — буде хороший урожай;

на горобині багато квітів — вродить зерно;

пізній цвіт горобини — до тривалої осені.

Що не можна робити 25 травня:

Не можна залишати на ніч немитий посуд.

Не варто також ввечері робити жодних грошових розрахунків.

Заборонено комусь розповідати про сон, який приснився в ніч проти 25 травня.

25 травня в історії

Визначні події

996 — у Києві освячено першу на Руси кам’яну Десятинну церкву (Церкву Успіння Пресвятої Богородиці).

1709 — за наказом Петра I зруйновано Запорізьку (Чортомлицьку) Січ.

1771 — у Петербурзі видано урядовий указ про дозвіл тисячі козаків оселитися поблизу Азова.

1810 — у Буенос-Айресі відбулася Травнева революція, з якої розпочався процес утворення держави Аргентина.

1926 — вбивство Симона Петлюри.

1996 — у Києві відновлено пам’ятник княгині Ользі, зруйнований у 1919 році.

2001 — у Сан-Франциско (США) з’явився новий вид палива для автомобілів — фруктовий бензин.

2014 — в Україні обрано Президента України Петра Порошенка.

Народилися 25 травня

1889 — Ігор Сікорський, український і американський авіаконструктор.

1984 — Костас Мартакіс, грецький співак.

Померли 25 травня

992 — Мешко I, перший історично достовірний польський князь (з династії П’ястів)

1926 — Симон Петлюра, український громадський і військовий діяч, глава Директорії УНР, головний отаман армії УНР, вбитий у Парижі.

1946 — Персі Джон Даніелл, британський математик, який розробив узагальнену теорію інтегрування та диференціювання.

1991 — Віра Свєнціцька, український мистецтвознавець.

2019 — Дмитро Кремінь, український поет, лауреат Шевченківської премії.

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