24 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

24 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 24 травня. У цей день 1571 року спалили Москву. Православні вшановують пам’ять преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі. Міжнародний жіночий день за мир і роззброєння і День слов’янської писемності та культури. Залишився 221 день до Нового року. Це п’ятниця і на цей день припадає 821 день повномасштабної війни в Україні.

24 травня – яке сьогодні церковне свято

24 травня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі. Він був видатним аскетом і монахом, який жив у VI-VII столітті. Одне з найвідоміших подвижників свого часу, він здобув популярність завдяки своєму аскетичному життю на Дивній горі.

Він народився в Сирії і віддавав своє життя Богові. Симеон обрав самотність і аскетичне життя на Дивній горі, де він віддавався молитві, посту та медитації. Його прізвище “Стовпник” походить від того, що він жив на вершині стовпа або колони, яку він сам збудував. Це було його місце молитви та покаяння.

Симеон зазнавав духовних битв і спокус, але завжди залишався вірним своєму покликанню. Йому приписують численні чудеса, включаючи цілющі дії та пророцтва. Його життя та вчення вплинули на багатьох монахів та аскетів свого часу.

24 травня у світі

День авіаційного техніка

День авіаційного техніка (Aviation Maintenance Technician Day), який відзначається щорічно 24 травня, присвячений визнанню критично важливої роботи фахівців з технічного обслуговування авіації. У цей день вшановують не лише кваліфікованих техніків, які обслуговують і ремонтують літаки, але й спадщину Чарльза Едварда Тейлора, авіаційного механіка-першопрохідця, який виготовив двигун для першого успішного польоту братів Райт.

Міжнародний жіночий день за мир і роззброєння

Щорічно 24 травня весь світ відзначає важливе свято – Міжнародний жіночий день за мир і роззброєння. Жінки з більш ніж 40 країн підтримали ініціативу.

На початку 1980-х феміністки-пацифістки з усієї Європи зібралися разом, щоб висловити свою незгоду зі зростаючим накопиченням озброєнь і ядерної зброї. Ці колективні зусилля призвели до встановлення 24 травня як Міжнародного жіночого дня за мир і роззброєння. Щороку в цей день Міжнародна ліга жінок за мир і свободу вшановує їхню спадщину і відзначає поточні зусилля жінок по всьому світу, які ведуть боротьбу проти мілітаризму.

Метою свята є об’єднання жінок планети заради знищення насильства як методу розв’язання проблем, поширення ідеї гуманності та мирного співіснування, залучення держав, які перебувають у стані війни, до роззброєння.

24 травня організовують тематичні просвітницькі лекції, обговорення, акції та навіть театральні вистави.

А також у світі:

День видимості пансексуалів

Всесвітній день відеоігор

Всесвітній день шизофренії

Європейський день парків

День слов’янської писемності та культури

Іменини 24 травня

Іван, Микита, Семен, Степан (Стефан), Антон, Федір, Олена, Павлина, Антоніна.

Талісманом людини, народженої 24 травня, є змійовик. Виробний камінь, який відомий в Європі вже понад 400 років. Здавна вірили, що змійовик допомагає позбутися головних болей, лікує запалення.

Традиції, заборони, прикмети 24 травня

У молитвах до святого Симеона звертаються з проханнями зцілити від хвороб.

За старих часів цей день присвячували шипшині – її вважали магічною рослиною, а з її цвітінням пов’язували настання нового природного циклу. Але збирати квіти шипшини дозволялося тільки травникам – для лікувальних цілей.

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Зокрема, згідно з народною прикметою, сьогодні треба розрахуватися з боргами – на тих, кому вдасться це зробити, чекає удача і багатство. Цей день вважався показником погоди для всього літа. Якщо мокро, то і все літо буде мокрим, і навпаки. “Якщо багряний схід сонця, а вдень дощ – літо мокре і грозове буде”. Якщо туман з’являвся ввечері й розходився до сходу сонця, то чекали негоди.

А також прикмети 24 травня:

багато комарів літає — до сильної посухи в липні;

птахи літають низько — чекайте на сильні дощі;

сонце ясне — до врожайного літа;

в небі видно багато птахів — буде гарна погода.

Що не можна робити 24 травня:

Не можна лихословити, сваритися.

Не дозволяється займатися важкою фізичною роботою.

Забороняється іншим бажати зла.

24 травня в історії

Визначні події

1571 — війська кримського хана Девлет-Ґерая спалили Москву

1798 — Товариство об’єднаних ірландців розпочало повстання з метою повалення британського правління і створення незалежної Ірландської республіки

1844 — з Вашингтона в Балтимор відправлена перша телеграма азбукою Морзе

1936 — Створений ФК «Шахтар»

1940 — на І Конгресі Американських Українців у Вашингтоні створили Український конгресовий комітет Америки

1956 — в Лугано пройшов перший конкурс пісні Євробачення, в якому брали участь 14 представників семи країн Європи

1964 — на стадіоні в Лімі через безлад і тисняву під час футбольного матчу Перу-Аргентина загинуло 300 людей.

1999 — унаслідок вибуху на шахті імені Засядька в Донецьку загинули 39 людей.

2003 — Україна дебютувала на 48-му конкурсі «Євробачення», що відбувся в Ризі. Олександр Пономарьов із піснею «Аста ла віста» посів 14-те місце.

2023 – Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із вересня 2023 року.

Народилися 24 травня

827 — Кирило, православний святий, батько слов’янської писемності.

1743 — Жан Поль Марат, французький революціонер, лідер якобінців, ідеолог терору.

1801 — Йосип Левицький, український греко-католицький священик, громадсько-культурний діяч, письменник, автор граматики української мови.

1882 — Кирило Стеценко, український композитор, хоровий диригент, музичний, громадський діяч.

1912 — Михайло Стельмах, український письменник, драматург, педагог, фольклорист.

1926 — Микола Данько, український поет, письменник, журналіст, бібліофіл. Перекладач удмуртської літератури.

1938 — Михайло Медуниця, український письменник та журналіст.

1940 — Костянтин Шишко, український поет, художник.

1941 — Боб Ділан, американський співак, поет, композитор.

1956 — Ростислав Новоженець, український політик і громадський діяч.

1964 — Олег Скрипка, український музикант.

1973 — Руслана Лижичко, українська співачка, громадський діяч, переможниця пісенного конкурсу «Євробачення-2004» у Стамбулі.

1992 — Станіслав Волощенко, український дослідник кириличних стародруків, історик.

Померли 24 травня

1543 — Миколай Коперник, польський астроном, автор геліоцентричної теорії Сонячної системи

1742 — Пилип Орлик, український політичний, державний і військовий діяч, Гетьман Війська Запорозького у вигнанні.

2023 — Тіна Тернер, американська співачка.

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