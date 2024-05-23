23 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

23 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 23 травня. День Героїв в Україні і День морської піхоти. День щасливої монетки у світі. Православні вшановують пам’ять Михайла Сповідника, єпископа Синадського. Залишилося 222 дні до Нового року. Це четвер і на цей день припадає 820 день повномасштабної війни в Україні.

23 травня – яке сьогодні церковне свято

23 травня в церковному календарі – день пам’яті Михайла Сповідника, єпископа Синадського. В юності він вирішив стати ченцем і пішов до монастиря на березі Чорного моря. В обителі Михайло старанно проходив подвиги і був наділений від Бога дивотворним даром. Відомий випадок, коли під час жнив люди знемагали від спраги, і тоді по молитві Михайла з порожньої посудини потекла вода.

Пізніше святителя поставили єпископом міста Синад. Завдяки своїй мудрості і святості Михайло був у великій пошані у християн, а також у імператорів Никифора і Михайла. Коли до влади прийшов імператор-єретик Лев вірменин, то святителя Михайла засудили та відправили в ув’язнення до міста Євдокіади, де він і помер.

23 травня у світі

День щасливої монетки

23 травня кожного року світ відзначає позитивне свято – День щасливої монетки.

Нерідко монета слугує талісманом вдачі, щастя, добробуту. Саме таку монетку ми нерідко кидаємо у море або фонтан, щоб повернутись до бажаного місця, чи, наприклад, для здійснення заповітної мрії. Щасливу монетку можна носити при собі з метою притягання фінансового добробуту.

День каштанових свічок

Щорічно 23 травня відзначається неофіційне свято краси та весни – День каштанових свічок.

Всесвітній день черепахи

Щорічно 23 травня відзначається важливе екологічне свято – Всесвітній день черепахи. Подію започаткувало Американське товариство з порятунку черепах у 2000 році.

А також у світі:

Всесвітній день спортивної боротьби

Міжнародний день по викоріненню акушерських нориць

23 травня в Україні

День Героїв

23 травня в Україні відзначають День Героїв – борців за свободу країни, починаючи від лицарів часів Київської Русі і до учасників Революції гідності, бійців АТО/ООС на Донбасі, захисників України сьогодні.

Ініціаторами впровадження Дня Героїв є представники (ОУН) Організації українських націоналістів. Під час свого Другого великого збору, який проходив у Кракові весною 1941 року, українські націоналісти постановили щороку відзначати «Свято Героїв Революції». Поряд з цим днем пропонувалося вшановувати 22 січня, як День соборності України, та 31 серпня – День боротьби за незалежність.

В часи Радянського союзу свято відзначалося у підпіллі. Також його не забувала українська діаспора у різних куточках світу. І тільки у 1992 році воно стало широко відомим на теренах нашої держави. Попри те, що День героїв не є офіційним святом, воно дедалі частіше відзначається на рівні державних та самоврядних організацій. У громадах відбуваються культурні масові заходи під егідою представників органів влади.

З початком російської агресії цей день є ще одною можливістю вшанувати пам’ять загиблих українських військових, які є самовідданими борцями за свободу України.

День морської піхоти України

Також 23 травня кожного року Україна відзначає доволі молоде професійне свято – День морської піхоти.

Іменини 23 травня

Адріан, Олександр, Андрій, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Іван, Гнат, Костянтин, Михайло, Микита, Петро, Роман, Федір, Яків, Валерія.

Талісманом людини, народженої 23 травня, є хризопраз. Один з різновидів халцедону, який відрізняється ніжно-зеленим відтінком. Здавна вірили, що хризопраз найбільше підходить допитливим людям, які готові змінювати світ навколо себе

Традиції, заборони, прикмети 23 травня

У народі цей день називався Семик. Чому така назва – невідомо, але земля в цей день вважалась іменинницею. Працювати на землі було заборонено, оскільки земля повинна відпочивати. 23 травня ходили по лісах і дібровах, збирали різні трави, яким приписували особливу цілющу силу.

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Зокрема: наші пращури помітили, що холодний день обіцяє хороший врожай зернових культур.

А також прикмети 23 травня:

густо квітне глід — до суворої зими;

мурахи повзають далеко від мурашника — буде гарна погода;

вранці задушливо — погода зіпсується;

вранці трава має дуже сильний аромат — вдень піде дощ.

Що не можна робити 23 травня

Важливі справи та серйозні проблеми краще відкласти на інший день.

Не можна сваритися і лихословити.

Заборонено вживати спиртні напої.

23 травня в історії

Визначні події

1938 — убивство Євгена Коновальця агентом НКВС Павлом Судоплатовим.

1945 – Генріх Гіммлер скоїв самогубство.

1949 — у Бонні проголошено створення Федеративної Республіки Німеччина.

1953 — впродовж 48 годин в Литовській РСР арештовані та депортовані майже 37 тисяч селян, що не вступили в колгоспи.

1984 — головний лікар США оголосив пасивне паління шкідливим для здоров’я.

Народилися 23 травня

1878 — Олександра Скоропадська, українська аристократка, дружина Гетьмана Української Держави Павла Скоропадського.

1921 — Григорій Чухрай, український радянський кінорежисер, сценарист.

1960 — Василь Шуляр, український учений, доктор педагогічних наук.

Померли 23 травня

1173 — Єфросинія Полоцька, полоцька князівна; зачислена до лику святих.

1938 — Євген Коновалець, голова проводу українських націоналістів (з 1927), убитий агентом НКВС Павлом Судоплатовим.

1943 — Петро Нілус, український живописець і художній критик; з 1920 в еміграції у Франції.

2014 — Олег Ковалишин, український доброволець, учасник Боїв за Карлівку, вікіпедист, відомий як Raider. Загинув у бою.

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