2 квітня – яке сьогодні свято, які прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

2 квітня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні, 2 квітня, у світі відзначається День дитячої книжки і День примирення, православні вшановують пам’ять преподобного Тита Чудотворця, і залишилося 273 дні до Нового року. Це вівторок, і на цей день припадає 769-й день повномасштабної війни в Україні.

2 квітня – яке сьогодні церковне свято

2 квітня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Тита Чудотворця. Цей чоловік вирішив присвятити себе служінню Господу ще з юних років. Жив і працював в Студійському монастирі (недалеко від Константинополя) у IX столітті. Тит багато постував, вів благочестиве життя, молився і мав лагідну вдачу, за що його дуже любили в братстві. Згодом він навіть став пресвітером. Він виступав за шанування лику святих у часи іконоборства. Відстоював свою віру настільки мужньо, що отримав від Бога дар чудотворення.

2 квітня у світі

Міжнародні:

Всесвітній день розповсюдження інформації про проблему аутизму

Міжнародний день дитячої книги

День примирення.

Хто святкує іменини 2 квітня

Григорій, Анастас, Микита, Федора.

Талісманом людини, народженої 2 квітня, є нефрит. Напівдорогоцінний камінь, який найбільш шанований на Сході. Насамперед, в Стародавньому Китаї вірили, що нефрит є каменем безсмертя, а тому з нього створювали прикраси імператорам.

Які заборони і прикмети 2 квітня

Що не можна робити 2 квітня:

Не варто сваритися, лихословити, конфліктувати.

Заборонено в’язати, шити і вишивати.

Краще не займатися важкою фізичною працею.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

гучно воркочуть голуби — до тепла;

високо в небі грають ворони — чекайте на сонячну і ясну погоду;

лід на водоймах ще не зійшов — риболовля буде поганою;

дощова погода вказує на спекотне літо.

2 квітня в історії

Визначні події

1792 — Конгрес США прийняв акт про карбування монети, за яким один долар рівний 100 центам і містить 24,1 грам чистого срібла.

1905 — офіційно відкрито Симплонський тунель (20 км) під Альпами, що зв’язав Швейцарію та Італію.

1912 — лайнер «Титанік» вийшов у море для перевірки ходових іспитів, які успішно пройшли.

1966 — радянський супутник вперше у світі облетів Місяць.

1967 — у день народження казкаря Ганса Крістіана Андерсена заснували Міжнародний день дитячої книги.

1978 — на американському телеканалі CBS почався показ серіалу «Даллас», який через неймовірну популярність із запланованого 5-серійного фільму переріс у кіноепопею, що тривала 13 років.

1996 — Борис Єльцин і Олександр Лукашенко підписали договір про створення союзної держави;

2007 — Президент України Віктор Ющенко підписав указ «Про розпуск Верховної Ради України» на підставі статті 90 Конституції України.

Народилися 2 квітня

742 — Карл Великий, король франків, пізніше римський імператор (засновник Імперії Каролінгів)

1151 — Ігор Святославич, Новгород-Сіверський князь (з 1178) і князь чернігівський (1198). Син чернігівського князя Святослава Ольговича, з роду Ольговичів (онук Олега Святославича та праправнук Ярослава Мудрого).

1725 — Джакомо Казанова, авантюрист, герой-коханець, письменник.

1805 — Ганс Крістіан Андерсен, данський письменник, поет і казкар («Гидке каченя», «Стійкий олов’яний солдатик», «Снігова королева», «Кресало», «Русалонька»).

1840 — Еміль Золя, французький письменник («Ругон-Маккари», «Жерміналь», «Чрево Парижа»), публіцист («Я звинувачую»)

1990 — Артем Слісарчук, офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України. Загинув 24.03.2022, поблизу м. Ізюма Харківської області, похований у м. Шепетівці.

Померли 2 квітня

1709 — Гауллі Джованні Батиста, на прізвисько Бачичча, італійський художник епохи бароко, відомий як майстер фрескового і портретного живопису.

1777 — Максим Березовський, український композитор, класик європейської музики.

1872 — Семюел Фінлі Бріз Морзе, американський художник та винахідник; у 1837 році винайшов електромеханічний телеграф, у 1838 році розробив телеграфний код (азбука Морзе)

1918 — Іван Нечуй-Левицький, український письменник («Маруся Богуславка», «Микола Джеря», «Кайдашева сім’я»), перекладач.

2005 — Іван Павло II, 264-й Папа Римський, перший в історії Папа-слов’янин

2022 — Макс Левін, український фотокореспондент, документальний фотограф

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