13 квітня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні, 13 квітня, православні вшановують пам’ять священномученика Артемона. Також цього дня – поминальна субота четвертої седмиці Великого посту. Залишилося 262 дні до Нового року. Це субота, і на цей день припадає 780-й день повномасштабної війни в Україні.

13 квітня – яке сьогодні церковне свято

Вшановують пам’ять священномученика Артемона

Артемон жив у III столітті в області Лаодикія (Мала Азія). Його батьки були християнами, а сам Артемон з малих років служив у храмі.

Коли Артемон був уже в похилому віці й служив священиком, імператор Діоклетіан почав гоніння на християн. Але Артемон і святитель Сисиній, не злякавшись, палко переконували свою паству залишатися твердими у вірі. Сталося так, що воєначальник переслідувачів, Патрикій, дорогою до храму Артемона впав без сил. Патрикій закликав Сисинія і, заявивши, що увірував у Христа, попросив про допомогу. Сисиній помолився, і хвороба пішла. Але Патрикій злукавив і схопив Артемона. Старця примусили принести жертву в капище, де було повно отруйних змій, але після молитви святого вони загинули. Жерці, які побачили це, увірували в Христа.

Старець Артемон здійснив ще чимало чудес, але 303 року був страчений.

Поминальна субота

13 квітня за старим і новим календарем у церкві проходить поминальна субота четвертої седмиці (тижня) Великого посту. Цього дня віряни йдуть до храму, щоб помолитися за упокій померлих родичів та близьких, відвідують цвинтарі, щоб вшанувати їхню пам’ять.12 квітня у світі

Хто святкує іменини 13 квітня

Марфа, Марта, Георгій, Єгор, Дмитро та Феодосій

Талісманом людини, народженої 13 квітня, є камінь шпинель. Він принесе своєму господареві любов і щасливе життя. Але до цього самоцвіту слід дуже дбайливо ставитися, інакше він перестане допомагати господареві. Це камінь царствений – він прикрашав знамениту «шапку Мономаха».

Традиції, заборони і прикмети 13 квітня

Що не можна робити 13 квітня:

Лаятися, сваритися.

Відмовляти в допомозі.

Погано відгукуватися про померлих.

Розпивати алкоголь і влаштовувати гучні поминальні застілля.

Також не радять 13 квітня вирушати в далеку дорогу і робити великі покупки.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

Наші пращури продовжували спостерігати за перелітними птахами і робити висновки про майбутню погоду. Якщо перелітні птахи хохляться, то хорошої погоди не чекай; після прильоту довго не щебечуть – на холод; раптово замовкли – до грози.

А також:

Вже розпустилися бруньки на дубові — літо прийде рано і буде теплим.

Зіркова ніч вказує на великий урожай.

Розквакалися жабки — починайте сіяти овес.

Зозуля голосно співає – встановиться тепла погода.

13 квітня заведено збирати медунку – рослину, з якої готують відвар від кашлю, застуди і запалення легенів. За прикметами, саме цього дня медунка наповнюється цілющою силою.

13 квітня в історії

Визначні події

1870 — у Нью-Йорку відкрився знаменитий Музей мистецтв «Метрополітен».

1923 — відбулося урочисте відкриття в Лондоні стадіону Уемблі.

1928 — у Києві відбулася прем’єра фільму Олександра Довженка «Звенигора».

1940 — розпочався один з етапів депортації із західних областей України, виселені майже 320 тис. осіб.

1990 — Радянський Союз офіційно визнав свою відповідальність за убивство в Катинському лісі (1940) кількох тисяч польських офіцерів (злочин, в якому раніше СРСР звинувачував нацистів).

2012 — Верховна Рада прийняла Кримінальний процесуальний кодекс України.

2014 — в.о. Президента України Олександр Турчинов оголосив Антитерористичну операцію на сході України.

Народилися 13 квітня

1506 — П’єр Фабер, французький теолог, засновник Ордена єзуїтів.

1519 — Катерина Медичі, королева Франції, одна із найвпливовіших осіб Франції в період воєн між католиками й гугенотами.

1883 — Буч Кессіді, легендарний американський розбійник.

1887 — Іван Кавалерідзе, український скульптор, кінорежисер, драматург, сценарист, художник кіно.

1896 — Лев Ґец, український графік і живописець, громадський діяч, воїн Легіону УСС (1914—1918), стрілець УГА (1918), директор музею «Лемківщина» (1931—1944).

1936 — Оксана Іваненко, українська дитяча письменниця, перекладачка.

1946 — Леонід Яновський, український, радянський актор.

1995 — Богдан Сироїд, український піаніст, композитор і професор Саламанського університету.

Померли 13 квітня

1093 — Всеволод Ярославич, руський князь із династії Рюриковичів. Великий князь київський (1076—1077, 1078—1093). Князь переяславський (1054—1076) і чернігівський (1077—1078).

1902 — Олександр Лазаревський, український історик, генеалог, джерелознавець та видавець. Близький знайомий та один із перших біографів поета Тараса Шевченка.

1933 — Ерастов Степан, український письменник, меценат і громадсько-політичний діяч на Кубані, один із засновників Української Центральної ради

1945 — Порфирій Молчанов, український композитор і педагог.

2002 — Юрій Шевельов, українсько-американський славіст-мовознавець, історик української літератури, літературний і театральний критик, активний учасник наукового та культурного життя української еміграції

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