13 квітня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні, 13 квітня, православні вшановують пам’ять священномученика Артемона. Також цього дня – поминальна субота четвертої седмиці Великого посту. Залишилося 262 дні до Нового року. Це субота, і на цей день припадає 780-й день повномасштабної війни в Україні.
13 квітня – яке сьогодні церковне свято
Вшановують пам’ять священномученика Артемона
Артемон жив у III столітті в області Лаодикія (Мала Азія). Його батьки були християнами, а сам Артемон з малих років служив у храмі.
Коли Артемон був уже в похилому віці й служив священиком, імператор Діоклетіан почав гоніння на християн. Але Артемон і святитель Сисиній, не злякавшись, палко переконували свою паству залишатися твердими у вірі. Сталося так, що воєначальник переслідувачів, Патрикій, дорогою до храму Артемона впав без сил. Патрикій закликав Сисинія і, заявивши, що увірував у Христа, попросив про допомогу. Сисиній помолився, і хвороба пішла. Але Патрикій злукавив і схопив Артемона. Старця примусили принести жертву в капище, де було повно отруйних змій, але після молитви святого вони загинули. Жерці, які побачили це, увірували в Христа.
Старець Артемон здійснив ще чимало чудес, але 303 року був страчений.
Поминальна субота
13 квітня за старим і новим календарем у церкві проходить поминальна субота четвертої седмиці (тижня) Великого посту. Цього дня віряни йдуть до храму, щоб помолитися за упокій померлих родичів та близьких, відвідують цвинтарі, щоб вшанувати їхню пам’ять.12 квітня у світі
Хто святкує іменини 13 квітня
- Марфа, Марта, Георгій, Єгор, Дмитро та Феодосій
Талісманом людини, народженої 13 квітня, є камінь шпинель. Він принесе своєму господареві любов і щасливе життя. Але до цього самоцвіту слід дуже дбайливо ставитися, інакше він перестане допомагати господареві. Це камінь царствений – він прикрашав знамениту «шапку Мономаха».
Традиції, заборони і прикмети 13 квітня
Що не можна робити 13 квітня:
- Лаятися, сваритися.
- Відмовляти в допомозі.
- Погано відгукуватися про померлих.
- Розпивати алкоголь і влаштовувати гучні поминальні застілля.
- Також не радять 13 квітня вирушати в далеку дорогу і робити великі покупки.
У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.
Наші пращури продовжували спостерігати за перелітними птахами і робити висновки про майбутню погоду. Якщо перелітні птахи хохляться, то хорошої погоди не чекай; після прильоту довго не щебечуть – на холод; раптово замовкли – до грози.
А також:
- Вже розпустилися бруньки на дубові — літо прийде рано і буде теплим.
- Зіркова ніч вказує на великий урожай.
- Розквакалися жабки — починайте сіяти овес.
- Зозуля голосно співає – встановиться тепла погода.
13 квітня заведено збирати медунку – рослину, з якої готують відвар від кашлю, застуди і запалення легенів. За прикметами, саме цього дня медунка наповнюється цілющою силою.
13 квітня в історії
Визначні події
- 1870 — у Нью-Йорку відкрився знаменитий Музей мистецтв «Метрополітен».
- 1923 — відбулося урочисте відкриття в Лондоні стадіону Уемблі.
- 1928 — у Києві відбулася прем’єра фільму Олександра Довженка «Звенигора».
- 1940 — розпочався один з етапів депортації із західних областей України, виселені майже 320 тис. осіб.
- 1990 — Радянський Союз офіційно визнав свою відповідальність за убивство в Катинському лісі (1940) кількох тисяч польських офіцерів (злочин, в якому раніше СРСР звинувачував нацистів).
- 2012 — Верховна Рада прийняла Кримінальний процесуальний кодекс України.
- 2014 — в.о. Президента України Олександр Турчинов оголосив Антитерористичну операцію на сході України.
Народилися 13 квітня
- 1506 — П’єр Фабер, французький теолог, засновник Ордена єзуїтів.
- 1519 — Катерина Медичі, королева Франції, одна із найвпливовіших осіб Франції в період воєн між католиками й гугенотами.
- 1883 — Буч Кессіді, легендарний американський розбійник.
- 1887 — Іван Кавалерідзе, український скульптор, кінорежисер, драматург, сценарист, художник кіно.
- 1896 — Лев Ґец, український графік і живописець, громадський діяч, воїн Легіону УСС (1914—1918), стрілець УГА (1918), директор музею «Лемківщина» (1931—1944).
- 1936 — Оксана Іваненко, українська дитяча письменниця, перекладачка.
- 1946 — Леонід Яновський, український, радянський актор.
- 1995 — Богдан Сироїд, український піаніст, композитор і професор Саламанського університету.
Померли 13 квітня
- 1093 — Всеволод Ярославич, руський князь із династії Рюриковичів. Великий князь київський (1076—1077, 1078—1093). Князь переяславський (1054—1076) і чернігівський (1077—1078).
- 1902 — Олександр Лазаревський, український історик, генеалог, джерелознавець та видавець. Близький знайомий та один із перших біографів поета Тараса Шевченка.
- 1933 — Ерастов Степан, український письменник, меценат і громадсько-політичний діяч на Кубані, один із засновників Української Центральної ради
- 1945 — Порфирій Молчанов, український композитор і педагог.
- 2002 — Юрій Шевельов, українсько-американський славіст-мовознавець, історик української літератури, літературний і театральний критик, активний учасник наукового та культурного життя української еміграції
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