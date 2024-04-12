12 квітня – яке свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

12 квітня – яке свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні, 12 квітня, відзначається Всесвітній день хом’яків і День працівників ракетно-космічної галузі України. Православні вшановують пам’ять Василія, сповідника, єпископа Парийського, і залишилося 263 дні до Нового року. Це п’ятниця, і на цей день припадає 779-й день повномасштабної війни в Україні.

12 квітня – яке сьогодні церковне свято

12 квітня в церковному календарі – день пам’яті Василія, сповідника, єпископа Парийського. Він жив у VIII столітті і відрізнявся такою благочестивістю, що жителі міста Парія поставили його на кафедру єпископом. Своєю владою Василій розпоряджався мудро і спокійно. Але раптом у тих місцях виникла іконоборча єресь, яку Василій не підтримував. 754 року був скликаний Вселенський собор, під час якого підписали сувій, де наказувалося знищити всі ікони. Василій спробував заборонити єретикам входити до його єпархії, але за це його суворо покарали.

12 квітня у світі

Міжнародні:

Міжнародний день польоту людини в космос.

Всесвітній день авіації і космонавтики.

Всесвітній день дій в області військових витрат.

Всесвітній день рок-н-ролу.

Всесвітній день хом’яків.

Національні:

В Україні День працівників ракетно-космічної галузі України і День скаута

В Казахстані День працівників науки.

Хто святкує іменини 12 квітня

Василь, Давид, Іван, Ісаак, Сергій, Марія.

Талісманом людини, народженої 12 квітня, є малахіт. Камінь вважається сильним захисником дітей. А ще потужним оберегом для мандрівників.

Традиції, заборони і прикмети 12 квітня

Що не можна робити 12 квітня:

Заборонено займатися рукоділлям і прибирати.

Не можна вживати алкоголь і влаштовувати гучні розваги.

Не бажано цього дня розчісувати волосся.

Цього дня покинуті жінки проводили спеціальний обряд, щоб повернути до себе коханого. Для цього на папірці записували ім’я чоловіка, кидали в багаття і тричі хрестилися.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

12 квітня в давнину спостерігали за птахами: якщо дикі качки прилітали жирні – весна буде холодною і довгою; а якщо раптово закінчувалась тяга вальдшнепів – слід чекати скорого похолодання чи снігу. У цей час лопаються бруньки у клена.

А також:

тепла і суха погода — влітку буде великий урожай фруктів;

сильний вітер вказує на вітряне літо;

раптом вдарив мороз — чекайте на великий урожай пшениці;

верба вже дуже пухнаста — більше не буде холодів;

багато павутини — до спекотного і сухого літа.

12 квітня в історії

Визначні події

1633 — римська інквізиція розпочала формальне слідство щодо праць Галілео Галілея.

1709 — шведські війська Карла XII підійшли до стін Полтави.

1861 — Американська громадянська війна: бомбардуванням форту Самтер військами Конфедерації почалася громадянська війна у США, яка завершилася через 4 роки перемогою Півночі і забрала життя 620 тисяч американців.

1864 — Американська громадянська війна: різня в Форт Піллоу: Війська Конфедерації стратили більшість афроамериканських солдатів, які здались в Форт Піллоу, Теннессі.

1908 — український студент Мирослав Січинський на знак протесту проти шовінізму польських урядовців вбив намісника Галичини графа Анджея Потоцького

1912 — у Львові українські скаути-пластуни вперше склали Пластову Присягу, утворена молодіжна скаутська організація «Пласт».

1934 — на верхівці гори Вашингтон, США підтверджений найсильніший порив вітру на поверхні Землі (372 кілометри на годину).

1955 — вакцина від поліомієліту, розроблена доктором Джонасом Солком, оголошена безпечною та ефективною.

1961 — космічний корабель «Восток-1» з Юрієм Гагаріним на борту, здійснив перший політ до космосу. Ця дата — Всесвітній день космонавтики.

1980 — одноногий канадець хворий на рак Террі Фокс розпочав свій Марафон Надії в Сент-Джонсі, Ньюфаундленд.

1981 — з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) здійснено запуск першого у світі пілотованого повітряно-космічного апарату багаторазового використання «Колумбія».

1992 — у Марн-ла-Валле під Парижем відкрився Євродиснейленд.

2014 — захоплення міського управління МВС у місті Слов’янськ російським диверсійним загоном під керівництвом Ігоря «Стрєлкова» Гіркіна.

Народилися 12 квітня

1879 — Андрій Лівицький, український громадсько-політичний діяч, Президент УНР в екзилі (1926—1954)

1885 — Робер Делоне, французький художник. Разом із своєю дружиною Сонею Делоне став засновником нового жанру — орфізму.

1899 — Василь Седляр, український живописець, графік, художній критик, педагог, належав до групи «бойчукістів». Страчений органами НКВС СРСР 13 липня 1937.

1933 — Монсеррат Кабальє, одна з найвидатніших співачок другої половини XX століття, власниця сильного, експресивного голосу, найбільша представниця мистецтва бельканто.

Померли 12 квітня

352 — Св. Юлій I, 35-ий Папа Римський.

1945 — Франклін Делано Рузвельт, 32-ий президент США (1933—1945) (нар. 1882)

1962 — Певзнер Антуан, французький скульптор, закінчив Київське художнє училище (1902—1909). Старший брат одного з лідерів світового художнього авангарду американського скульптора Наума Габо.

1968 — Хайнрік Нордхофф, німецький автомобільний інженер і директор Фольксваген (нар. 1899)

1980 — Косач-Борисова Ізидора Петрівна, українська мемуаристка, перекладачка. Сестра Лесі Українки, Михайла Косача, Ольги Косач-Кривинюк, Оксани Косач-Шимановської, Миколи Косача.

2001 — Гарві Болл, американський рекламний художник, який придумав смайл.

2002 — Юрій Шевельов, українсько-американський славіст-мовознавець, історик української літератури, літературний і театральний критик, активний учасник наукового та культурного життя української еміграції

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