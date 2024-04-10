10 квітня – яке сьогодні свято, які прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

10 квітня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні, 10 квітня, відзначається Міжнародний день братів і сестер. Православні вшановують пам’ять мучеників Терентія, Африкана, Максима, Помпія, Зінона, Олександра, Феодора і 33 інших. Залишилося 265 днів до Нового року. Це середа, і на цей день припадає 777-й день повномасштабної війни в Україні.

10 квітня – яке сьогодні церковне свято

10 квітня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Терентія, Африкана, Максима, Помпія, Зінона, Олександра, Феодора і 33 інших. Жили вони в Африці в III столітті та померли за віру в Ісуса Христа. Тоді імператором був Фортунат, який влаштував гоніння за християнами. Коли схопили вірян і вони побачили знаряддя тортур, то багато хто з них відрікся від своєї віри. Але ці мученики твердо стояли на своєму, за що і поклали голови.

10 квітня у світі

Міжнародний день братів і сестер – відносно молоде свято і не надто поширене в Україні.

Його відзначають, починаючи із 10 квітня 1998 року.

Свято має сумну історію: воно було запроваджене мешканкою Нью-Йорка Клаудією Еварт, яка втратила своїх брата й сестру в дуже ранньому віці. Жінка зрозуміла, яку важливу роль відіграють брати і сестри в нашому житті, тому й подала ідею свята, яке б вшановувало їхню пам’ять.

Дата 10 квітня також обрана невипадково, адже саме в цього дня народилася покійна сестра Клаудії Лізетт.

В Україні свято ще не дуже поширене, але сама ідея шанування родинних зв’язків є чудовою, тому свято набуває все більшої популярності.

Хто святкує іменини 10 квітня

Олександр, Максим, Терентій, Яків, Федір

Талісманом людини, народженої 10 квітня, є аметист. Один з різновидів кварцу, який має фіолетово-червоний відтінок. Здавна люди вірили, що аметист захищає від негативної енергії, нечистої сили і всіляких бід.

Традиції, заборони і прикмети 10 квітня

Що не можна робити 10 квітня:

Не рекомендується лаятися і лихословити.

Заборонено розважатися, особливо танцювати.

Не можна пити алкогольні напої.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

У минулі часи у цей день, якщо закінчувались заморозки, виганяли худобу на пасовисько. В залежності від температури повітря з цього дня вилітають джмелі й комарі. Наші пращури продовжували спостереження за птахами й складати за ними прогноз погоди: якщо птахи вили гнізда на сонячній стороні, очікувалось холодне літо, якщо на тіньовій стороні, то літо мало бути теплим.

А також:

вранці туман, а сонця не видно — буде дощ;

вночі високо на павутині сидять павуки — можливі заморозки;

ясне небо — цього року буде великий урожай;

на ліщині вже з’явилися “сережки” — на морози можна більше не чекати.

10 квітня в історії

Визначні події

1525 — Прусський омаж: початок існування світського Герцогства Пруссія, васального до Польщі.

1710 — Статут королеви Анни (акт парламенту Великої Британії) став першим в історії документом, що надавав державну охорону авторському праву.

1815 — катастрофічне виверження вулкана Тамбора на острові Сумбава в Голландській Ост-Індії викликало ефект вулканічної зими в північній півкулі та призвело до «року без літа».

1833 — вперше розпочали виробництво сірників. Вони були токсичними — до складу головки входив білий фосфор.

1938 — в окупованій Австрії під контролем нацистів відбувся плебісцит, на якому 99,7 % проголосувало за аншлюс із Третім Рейхом.

1954 — у Дніпропетровську створене Особливе конструкторське бюро (ОКБ-586), нині Конструкторське бюро «Південне».

1970 — Пол Маккартні заявив про вихід із групи «Бітлз», що означало її розпад.

2010 — авіакатастрофа під Смоленськом, унаслідок якої загинуло 96 людей, серед яких президент Польщі Лех Качинський

2019 — вперше в історії вчені зробили фото надмасивної чорної діри в центрі галактики Messier 87 (M87)

Народилися 10 квітня

1847 — Джозеф Пулітцер, американський журналіст, видавець, засновник журналістської Пулітцерівської премії

1864 — Ольга Франко (Хоружинська), українська громадська діячка і видавчиня, дружина Івана Франка.

1881 — В’ячеслав Прокопович, український громадський, політичний, державний діяч, педагог, історик, публіцист, член УЦР, голова Ради народних міністрів Директорії УНР, виконувач обов’язків Президента УНР в екзилі, автор наукових досліджень із історії Києва та сфрагістики.

1898 — Мстислав (Скрипник), український громадський та церковний діяч, Патріарх Київський

1936 — Юрій Чорний, український режисер («Женские радости и печали», Одеська кіностудія, 1982)

1937 — Микола Касьян, лікар-остеопат, академік НАНУ, заслужений лікар України

1938 — Борис Савченко, український режисер і актор («Меланхолійний вальс», «Легенда про безсмертя»)

1973 — Роберто Карлос, бразильський футболіст.

Померли 10 квітня

1983 — Порфирій Іванов, творець оздоровчої системи з низкою оригінальних ідей.

1989 — Микола Гринько, український кіноактор.

1995 — Андрій Білецький , український мовознавець, поліглот; син літературонавця Олександра Білецького, старший брат живописця та мистецтвознавця Платона Білецького.

2010 — Лех Качинський, Президент Польщі (2005—2010).

2015 — Богдан Сорока, український художник-графік.

2021 — Філіп, герцог Единбурзький, чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II.

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