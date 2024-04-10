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10 квітня – яке сьогодні свято, які прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

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10 квітня – яке сьогодні свято, які прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

10 квітня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні, 10 квітня, відзначається Міжнародний день братів і сестер. Православні вшановують пам’ять мучеників Терентія, Африкана, Максима, Помпія, Зінона, Олександра, Феодора і 33 інших. Залишилося 265 днів до Нового року. Це середа, і на цей день припадає 777-й день повномасштабної війни в Україні.

10 квітня – яке сьогодні церковне свято

10 квітня – яке сьогодні свято, які прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

10 квітня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Терентія, Африкана, Максима, Помпія, Зінона, Олександра, Феодора і 33 інших. Жили вони в Африці в III столітті та померли за віру в Ісуса Христа. Тоді імператором був Фортунат, який влаштував гоніння за християнами. Коли схопили вірян і вони побачили знаряддя тортур, то багато хто з них відрікся від своєї віри. Але ці мученики твердо стояли на своєму, за що і поклали голови.

10 квітня у світі

Міжнародний день братів і сестер – відносно молоде свято і не надто поширене в Україні.

Його відзначають, починаючи із 10 квітня 1998 року.

Свято має сумну історію: воно було запроваджене мешканкою Нью-Йорка Клаудією Еварт, яка втратила своїх брата й сестру в дуже ранньому віці. Жінка зрозуміла, яку важливу роль відіграють брати і сестри в нашому житті, тому й подала ідею свята, яке б вшановувало їхню пам’ять.

Дата 10 квітня також обрана невипадково, адже саме в цього дня народилася покійна сестра Клаудії Лізетт.

В Україні свято ще не дуже поширене, але сама ідея шанування родинних зв’язків є чудовою, тому свято набуває все більшої популярності.

Хто святкує іменини 10 квітня

  • Олександр, Максим, Терентій, Яків, Федір

Талісманом людини, народженої 10 квітня, є аметист. Один з різновидів кварцу, який має фіолетово-червоний відтінок. Здавна люди вірили, що аметист захищає від негативної енергії, нечистої сили і всіляких бід.

Традиції, заборони і прикмети 10 квітня

Що не можна робити 10 квітня:

  • Не рекомендується лаятися і лихословити.
  • Заборонено розважатися, особливо танцювати.
  • Не можна пити алкогольні напої.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

У минулі часи у цей день, якщо закінчувались заморозки, виганяли худобу на пасовисько. В залежності від температури повітря з цього дня вилітають джмелі й комарі. Наші пращури продовжували спостереження за птахами й складати за ними прогноз погоди: якщо птахи вили гнізда на сонячній стороні, очікувалось холодне літо, якщо на тіньовій стороні, то літо мало бути теплим.

А також:

  • вранці туман, а сонця не видно — буде дощ;
  • вночі високо на павутині сидять павуки — можливі заморозки;
  • ясне небо — цього року буде великий урожай;
  • на ліщині вже з’явилися “сережки” — на морози можна більше не чекати.

10 квітня в історії

Авіакатастрофа під Смоленськом, унаслідок якої загинуло 96 людей, серед яких президент Польщі Лех Качинський

Авіакатастрофа під Смоленськом, унаслідок якої загинуло 96 людей, серед яких президент Польщі Лех Качинський

Визначні події

  • 1525 — Прусський омаж: початок існування світського Герцогства Пруссія, васального до Польщі.
  • 1710 — Статут королеви Анни (акт парламенту Великої Британії) став першим в історії документом, що надавав державну охорону авторському праву.
  • 1815 — катастрофічне виверження вулкана Тамбора на острові Сумбава в Голландській Ост-Індії викликало ефект вулканічної зими в північній півкулі та призвело до «року без літа».
  • 1833 — вперше розпочали виробництво сірників. Вони були токсичними — до складу головки входив білий фосфор.
  • 1938 — в окупованій Австрії під контролем нацистів відбувся плебісцит, на якому 99,7 % проголосувало за аншлюс із Третім Рейхом.
  • 1954 — у Дніпропетровську створене Особливе конструкторське бюро (ОКБ-586), нині Конструкторське бюро «Південне».
  • 1970 — Пол Маккартні заявив про вихід із групи «Бітлз», що означало її розпад.
  • 2010 — авіакатастрофа під Смоленськом, унаслідок якої загинуло 96 людей, серед яких президент Польщі Лех Качинський
  • 2019 — вперше в історії вчені зробили фото надмасивної чорної діри в центрі галактики Messier 87 (M87)

Народилися 10 квітня

  • 1847 — Джозеф Пулітцер, американський журналіст, видавець, засновник журналістської Пулітцерівської премії
  • 1864 — Ольга Франко (Хоружинська), українська громадська діячка і видавчиня, дружина Івана Франка.
  • 1881 — В’ячеслав Прокопович, український громадський, політичний, державний діяч, педагог, історик, публіцист, член УЦР, голова Ради народних міністрів Директорії УНР, виконувач обов’язків Президента УНР в екзилі, автор наукових досліджень із історії Києва та сфрагістики.
  • 1898 — Мстислав (Скрипник), український громадський та церковний діяч, Патріарх Київський
  • 1936 — Юрій Чорний, український режисер («Женские радости и печали», Одеська кіностудія, 1982)
  • 1937 — Микола Касьян, лікар-остеопат, академік НАНУ, заслужений лікар України
  • 1938 — Борис Савченко, український режисер і актор («Меланхолійний вальс», «Легенда про безсмертя»)
  • 1973 — Роберто Карлос, бразильський футболіст.

Померли 10 квітня

  • 1983 — Порфирій Іванов, творець оздоровчої системи з низкою оригінальних ідей.
  • 1989 — Микола Гринько, український кіноактор.
  • 1995 — Андрій Білецький , український мовознавець, поліглот; син літературонавця Олександра Білецького, старший брат живописця та мистецтвознавця Платона Білецького.
  • 2010 — Лех Качинський, Президент Польщі (2005—2010).
  • 2015 — Богдан Сорока, український художник-графік.
  • 2021 — Філіп, герцог Единбурзький, чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II.

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