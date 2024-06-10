10 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

10 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 10 червня. Всесвітній день морозива і день кулькової ручки. Цього дня князь Володимир сів на Київський престол. Православні вшановують пам’ять святого священномученика Тимотея. Залишилося 204 дні до Нового року. Це понеділок і на цей день припадає 838 день повномасштабної війни в Україні.

10 червня – яке сьогодні церковне свято

10 червня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського. Святий Тимотей був єпископом у місті Пруса, яке знаходилося в краю Витинійському, поруч з Фригією та Мисією, неподалік від гори Олімпійської. Він був відомий своєю чистотою та святістю, за що Бог наділив його даром чудотворення. Серед його чудес було вбивство величезної змії, яка жила в печері та шкодила людям та худобі, а також воскрешення царя на ім’я Арита, який був на смертному одрі.

Коли на трон вступив Юліан, який відрікся від Христа та почав гонити на Церкву, святий Тимотей активно проповідував слово Боже, зміцнюючи вірних та навертаючи невірних. За свої дії він був заарештований та кинутий до темниці, де продовжував навчати про Христа тих, хто приходив до нього. Юліан наказав йому припинити проповідувати про Ісуса, але Тимотей не підкорився і продовжував своє служіння, за що був страчений у в’язниці. Його святе тіло було чесно поховане вірними, і з його гробу відбувалися чудесні зцілення.

10 червня у світі

Всесвітній день морозива

Як вважають, 10 червня 1786 року в США стартували масові продажі морозива

День кулькової ручки

У червні 1943 року угорські винахідники брати Біро, Ласло і Дьyoрджі стали власниками патенту США на кулькову ручку.

А також у світі:

Міжнародний день геральдики

Всесвітній день ремесел

Всесвітній день стилю модерн

Іменини 10 червня

Олександр, Олексій, Андрій, Василь, Герасим, Іван, Ігнатій, Ілля, Макар, Микола, Павло, Ганна, Антоніна, Тетяна.

Талісманом людини, народженої 10 червня є хризоберил. Один з найтвердіших дорогоцінних каменів. Здавна вірили, що хризоберил впливає на наші емоції та почуття.

Традиції, заборони, прикмети 10 червня

Цей день наші предки назвали Знамення Тимотея, тому що часто відбувалися важливі передвістя, які про щось попереджали людей. Часто вони мали відношення до здоров’я і добробуту, вказували на те, як розвиватиметься особисте життя.

У народі вважається – якщо день тихий, то урожай буде хорошим. Слідкували також за конюшиною: “Конюшина зближує листочки – до негоди”

Ще прикмети 10 червня:

мурах не видно, але день сонячний — чекайте на негоду;

павуки поховалися — до зміни погоди;

вранці пташки чистять пір’ячко — буде дощ;

миші бігають полем вервечками — рік буде неврожайним;

ворони настовбурчилися і не літають — прийде негода.

Що не можна робити 10 червня

Не варто відмовляти у допомозі, скупитися.

Незаміжнім дівчатам заборонено заглядатися у чуже дзеркало.

Сміття з дому не можна виносити.

10 червня в історії

Визначні події

978 — Князь Володимир сів на київський престол.

1793 — У Парижі створено перший у світі публічний зоопарк.

1907 — Французькі інженери брати Люм’єр винайшли спосіб друку кольорових фотографій, які планували використовувати для виробництва кольорового кіно.

1909 — Пасажирський корабель «Славонія», що зазнав катастрофи біля Азорських островів, уперше у світі використав сигнал SOS.

1934 — При НКВС УСРР створено Головне управління виправно-трудових таборів і трудових поселень (українське відділення ГУЛАГу).

1943 — Угорець Ласло Біро винайшов кулькову ручку.

1967 — СРСР розірвав дипломатичні відносини з Ізраїлем (були відновлені лише в 1991).

1999 — Внаслідок несподіваного марш-кидка російські війська зайняли військовий аеропорт Приштини (Автономний край Косово і Метохія,Союзна Республіка Югославія) на кілька годин раніше прибуття туди військ НАТО.

2003 — Дует «Modern Talking» знову розпався.

Народилися 10 червня

1911 — Петро Вескляров, український актор театру та кіно, телеведучий («дід Панас»).

1921 — Філіп, герцог Единбурзький, чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II.

1945 — Наталія Дубровська, українська акторка театру та кіно, Заслужена артистка України.

1951 — Василь Шкляр, український письменник і політичний діяч, «батько українського бестселера».

1965 — Олексій Плотніков, український вчений-економіст і політик.

1976 — Андрій Шевченко, український журналіст і політик .

1987 — Олександр Стоянов, український артист балету, прем’єр Національної опери України.

Померли 10 червня

1531 — Предслав Лянцкоронський, організатор українського козацтва.

1836 — Андре-Марі Ампер, французький фізик і математик, творець основ електродинаміки.

1858 — Роберт Браун, шотландський ботанік, що відкрив «броунівський рух».

1944 — Олег Ольжич (Олег Кандиба), український поет і археолог, один з чільних діячів ОУН, син Олександра Олеся.

1961 — Катерина Білокур, українська художниця.

1982 — Райнер Вернер Фассбіндер, німецький театральний та кінорежисер, сценарист, актор, оператор. Один з лідерів «нового німецького кіно».

1984 — Володимир Денисенко, український кінорежисер і сценарист. Чоловік Наталії Наум. Батько Тараса та Олександра Денисенків.

1999 — Нонна Копержинська, українська актриса театру і кіно.

2015 — Георгій Дрозд, український актор. Член Національної спілки кінематографістів України. Народний артист України.

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