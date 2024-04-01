1 квітня – яке сьогодні свято, які прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

1 квітня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні, 1 квітня, відзначається День сміху і День птахів, православні вшановують пам’ять Марії Єгипетської, і залишилося 274 дні до Нового року. Це понеділок, і на цей день припадає 766-й день повномасштабної війни в Україні. У цей день рівно 2 роки тому Київська область була повністю звільнена від окупантів.

1 квітня – яке сьогодні церковне свято

1 квітня в православному церковному календарі – день пам’яті Марії Єгипетської. Народилася вона в Єгипті в середині V століття. У віці 12 років Марія вирішила залишити батьківську домівку і вирушити до Олександрії. Вела там блудливе життя, але покаялася і прийшла до Бога. Якось на вході до храму дівчина зрозуміла, що її спосіб життя неправильний. Відтоді провела 50 років в пустелі на самоті, де молилася за відпущення гріхів.

1 квітня у світі

Міжнародні свята

День сміху

Міжнародний день птахів (День орнітолога)

Національні

Таїланд: День цивільної служби.

Ісландія: День інженера.

Танзанія: День посадки дерев.

Мальта: День свободи.

ПАР: День сім’ї.

КНР: День кави.

Хто святкує іменини 1 квітня

Православні: Інокентій, Клавдій, Дарина, Софія, Маріанна, Дмитро, Дарія, Макар, Одарка

Католицькі: Ірина, Катерина, Мар’яна, Софія, Теодор, Томаш

Талісманом людини, народженої 1 квітня є геліотроп. Догороцінний камінь, який здавна вважався символом мужності. Існує легенда, що під час страти Ісуса Христа, його кров капала на зелену траву і перетворилася на геліотроп.

Які заборони і прикмети 1 квітня

Що не можна робити:

Не можна веселитися, розважатися, співати і танцювати.

Заборонено їсти продукти тваринного походження.

Не варто пити алкогольні напої.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який день: вночі ясне небо до хорошого урожаю;

злива вказує на засушливе літо;

сира погода — чекайте на великий урожай грибів;

почути грім — до теплого і ясного літа;

сині хмари — наближається тепла погода;

багато води розлилося — на хороший сінокіс.

1 квітня в історії

Визначні події

1889 — у Чикаго з’явилася в продажу перша у світі посудомийна машина, створена Джозефіною Кокрейн.

1890 — бельгійський емігрант Шарль ван Деполь отримав у США патент на перший тролейбус.

1906 — підписана міжнародна конвенція з охорони птахів. Відзначається Міжнародний день птахів.

1917 — у Києві відбулося Свято Свободи — одна з найбільших національних маніфестацій в історії України.

1919 — Асканію-Нову оголошено народним заповідним парком

1924 — Адольф Гітлер засуджений на п’ять років неволі за Пивний путч.

1933 — нацисти організували бойкот єврейських підприємств у відплату за «змову євреїв усього світу проти Німеччини».

1976 — Стів Джобс та Стів Возняк заснували Apple.

1981 — в СРСР уперше введено літній час.

1999 — набрав чинності Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією (діяв до 2019 р.)

2009 — Албанія і Хорватія приєдналися до НАТО.

2016 — наступ військ Азербайджану на Карабах, або так звана «4-денна війна»

2022 – Київська область була повністю звільнена від російський окупантів.

Народилися 1 квітня

1431 — Франсуа Війон, французький поет-лірик пізнього Середньовіччя.

1809 — Микола Гоголь, видатний український прозаїк, драматург.

1815 — Отто фон Бісмарк, ідеолог створення Німецької імперії.

1901 — Зенон Коссак-Тарнавський, провідний член УВО і ОУН, автор 44-х правил життя українського націоналіста. Розстріляний мадярами.

1971 — Вахтанг Кіпіані, український журналіст, публіцист, історик.

Померли 1 квітня

1956 — Михайло Терещенко, український підприємець, цукрозаводчик та землевласник, меценат.

1976 — Макс Ернст, франко-німецький художник, скульптор, один з основоположників сюрреалізму в сучасному мистецтві.

2004 — Микола Руденко, український письменник, філософ, громадський діяч.

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