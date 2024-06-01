1 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

1 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 1 червня. День захисту дітей і Всесвітній день батьків. Православні вшановують пам’ять святого мученика Юстина філософа і тих, що з ним. Залишилося 213 днів до Нового року. Це субота і на цей день припадає 829 день повномасштабної війни в Україні.

1 червня – яке сьогодні церковне свято

1 червня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Юстина філософа і тих, що з ним. Юстин Філософ був релігійним філософом, богословом, учителем Церкви та одним із перших християнських апологетів. Він народився приблизно 100 року в Наблусі, на Західному березі річки Йордан, і помер 165 року в Римі, де його обезголовили.

Юстин отримав грецьку освіту і спочатку відвідував школу філософів-стоїків, але згодом звернувся до християнства після зустрічі зі старим сирійським або палестинським християнином. Він заснував у Римі філософську школу, де навчав “істинній філософії” – проголошував науку про Ісуса Христа.

1 червня у світі

День захисту дітей

Щорічно 1 червня людство відзначає Міжнародний день захисту дітей. Ця важлива подія закликає всіх дорослих до зусиль по забезпеченню дітям гідних умов життя, освіти й відпочинку, а також надійного захисту від насилля та експлуатації.

Всесвітній день батьків

Всесвітній день батьків відзначається 1 червня. Традиція святкування була започаткована Генеральною асамблеєю ООН у 2012 році та приурочена до Міжнародного дня захисту дітей.

День підтвердження новорічної обіцянки

День підтвердження новорічної обіцянки – це особливий день, присвячений поновленню зобов’язань, взятих на початку року. Цей день щорічно відзначається 1 червня.

Міжнародний день настільних ігор

Міжнародний день настільних ігор – це особлива подія, яку відзначають гравці в усьому світі, щоб вшанувати радість і єднання настільних ігор. Щорічно в першу суботу червня цей день об’єднує ентузіастів настільних, карткових та інших ігор.

День ходіння босоніж

День ходіння босоніж був заснований організацією «Soles4Souls» після цунамі 2004 року. Його мета – підтримати людей, які постраждали від стихії. Благодійна ініціатива знайшла підтримку у людей у різних кінцях світу, тому захід набув щорічного характеру.

День носіння сукні

День носіння сукні присвячений красі та жіночності. Він відзначається двічі на рік – 1 червня та 1 грудня. У цей день можна та навіть потрібно вдягти плаття.

А також у світі:

Всесвітній день рифа

Всесвітній день відповідального туризму

Всесвітній день молока

Всесвітній день нарцисичного насильства

Іменини 1 червня

Віра, Гавриїл, Павло, а також Анастасія, Андрій, Олександр, Антон, Василь, Віктор, Григорій, Іполит, Корній, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Онуфрій, Дмитро, Іван, Сергій, Ігнатій.

Талісманом людини, народженої 1 червня, є соколине око. Один з різновидів напівпрозорого кварцу. Здавна вірили, що соколине око має сильні захисні властивості.

Традиції, заборони, прикмети 1 червня

У народному календарі 1 червня – свято Устинів день. Наші пращури вважали, що саме цього дня весна остаточно залишає землю, а на її місце приходить літо, так і говорили: “Устин – між травнем і червнем тин”.

Цього дня можна робити прибирання в будинку, працювати на городі, а також збирати лікарські трави – вважається, що вони 1 червня мають особливу силу. За повір’ями, у того, хто цього дня з’їсть жменю червневих ягід, у того весь рік буде вдалим.

Наші пращури помітили: якщо перші два дні червня йде дощ, значить, весь місяць буде сухим, а літо – теплим. А якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів будуть холодними. Спостерігали також за пташиним царством: якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону – до сильного вітру.

Ще прикмети 1 червня:

вранці веселка — чекайте на дощ;

зоря має яскравий червоний колір — жито буде наливатися;

вранці чисте і ясне небо — до гарного урожаю жита;

вітер західний — найближчі дні погіршиться погода;

на небі хмари, але квіти жовтців не закрилися — дощу не буде;

дощить — до великого урожаю льону.

Що не можна робити 1 червня

Не можна згадувати про те, що ви бачили уві сні.

Заборонено ставити паркан — в будинку станеться пожежа.

Краще не ледарювати.

1 червня в історії

Визначні події

1494 — у казначейських звітах Шотландського королівства зафіксована перша письмова згадка про шотландське віскі. Винокуром був монах Джон Кор.

1652 — почалася битва під Батогом між союзною армією Війська Запорозького і Кримського Ханства під проводом Богдана Хмельницького проти війська Речі Посполитої під командуванням Мартина Калиновського. Була однією з важливих подій в ході Хмельниччини і завершилася перемогою союзників.

1831 — під час дослідження Арктики англійський мандрівник Джеймс Кларк виявив місцезнаходження Північного магнітного полюсу Землі.

1845 — зафіксовано рекордний за дальністю переліт домашнього голуба — він подолав відстань довжиною 11 тисяч кілометрів (Намібія-Лондон) за 55 днів.

1919 — розпочався загальний наступ військ Армії УНР на протибільшовицькому фронті.

1943 — над Біскайською затокою німці збили літак, в якому, на їхню думку, з Лісабона до Лондона летів британський прем’єр Вінстон Черчилль. Насправді ж це був звичайний цивільний літак, всі пасажири котрого загинули, включно з британським актором Леслі Говардом, славетним виконавцем ролі Ешлі Вілкіса у фільмі «Звіяні вітром».

1946 — за вироком трибуналу у Бухаресті страчено пронацистського диктатора Румунського королівства (1940—1944) генерала Йона Антонеску.

1958 — під час політичної кризи, пов’язаної з повстанням в Алжирі, Шарль де Голль став прем’єр-міністром Франції.

1969 — у Канаді на радіо і телебаченні заборонено рекламу тютюнових виробів.

1980 — почав роботу перший цілодобовий інформаційний канал Cable News Network (CNN), який, за словами його власника Теда Тернера, буде в ефірі «до кінця цього світу».

Народилися 1 червня

1076 — Мстислав Великий, Великий князь Київський, найстарший син Володимира Мономаха.

1876 — Ганна Мещерська – українська акторка.

1903 — Василь (Величковський), новомученик Української греко-католицької церкви, релігійний діяч, єпископ УГКЦ, редемпторист.

1923 — Сергій Рябченко, український художник-графік.

1926 — Мерилін Монро (Норма Джин Мортенсон Бейкер), американська акторка, модель, кінорежисерка та автобіографістка, засновниця власної кіностудії, що знаменувала розпад студійної системи Голлівуду.

1961 — Євген Пригожин, російський воєнний злочинець, підприємець, ресторатор, власник кейтерингового бізнесу. Пов’язаний з приватною військовою компанією Ваґнер.

Померли 1 червня

1841 — Ніколя Аппер, французький винахідник; розробив метод консервації продуктів (т. зв. апертизація).

1876 — Христо Ботев, болгарський національний герой, громадський діяч, поет і публіцист.

1984 — Архип Люлька, український радянський конструктор авіаційних двигунів.

2008 — Ів Сен-Лоран, французький модельєр.

2020 — Мирослав Скорик, український композитор і музикознавець. Герой України.

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