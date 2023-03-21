Вербна неділя 2023: дата і традиції

Вербна неділя – це одне з найважливіших християнських свят. Воно відзначається напередодні Великодня, передає НСН.

У 2023 році християни західного обряду відзначатимуть Вербну неділю 2 квітня. Великдень – 9 квітня. А християни східного обряду святкуватимуть Вербну неділю 9 квітня, а Великдень відповідно – 16 квітня.

Вербна неділя у календарях називається – Вхід Господній до Єрусалиму. А субота напередодні – Лазарєвою. цього дня Ісус Христос воскресив у Віфанії Лазаря. Завдяки очевидцям це диво стало відоме по всій країні. І в Єрусалимі Ісуса Христа зустрічав натовп людей, до його ніг кидали квіти, а також співали пісні.

Після Вербної неділі починається Страсний тиждень – із найсуворішими заборонами під час Великого посту, а також – із традиційної підготовки до Великодня.

Вербна неділя: традиції

Цього дня у церквах проводять святкові служби.До храмів люди приносять гілочки верби для освячення. Після служби жартівливо б’ють цими гілочками один одного і примовляють:

«То не я б’ю – верба б’є, за тиждень Великдень, недалечко червоне яєчко»

Також у церквах обов’язково ставлять свічку за здоров’я всіх членів родини. Освячені гілочки верби ставлять удома і зберігають до наступного року. Вважається, що верба оберігає будинок від поганого ока та хвороб.

Є й інша традиція – після церкви до хати не заходять, а вербну гілочку одразу несли до саду чи на город, там її садили в землю. Інші – забирали в будинок і ставили під ікони.

Оскільки Вербна неділя випадає на дні Великого посту, то є обмеження у їжі. Однак на обід можна трохи риби.

Вербна неділя: заборони

Не можна вживати їжу тваринного походження; Не можна проводити церковні обряди – хрещення дітей, вінчання, весілля; Не можна займатися важкою фізичною працею, працювати на городах та бажано звести до мінімуму всю домашню роботу.

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