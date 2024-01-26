Румунія не буде брати участь у Євробаченні 2024: названо причину

25 січня стало відомо, що Румунія не буде брати участь у Євробаченні. Причиною того є фінансові обмеження та бажання представити країну на високому рівні.

Про це йдеться на сайті SRTv.

Країна відклала участь у пісенному конкурсі на 2025 рік. Натомість у поточному році мовник виділяє значні кошти на інші пріоритетні виробництва та проєкти.

Румунія не буде брати участь у Євробаченні

Зокрема на трансляцію трансляція літніх Олімпійських ігор у Парижі, продовження автоматизації мовлення каналів SRTv, інвестиції в систему виробництва новин та інші проєкти з модернізації.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Європейська мовна спілка оголосила 37 країн учасниць у пісенному конкурсі «Євробачення 2024». Румунії в списку не було, але в EBU зазначили, що переговори з мовником тривали.