Українське підприємство спільно з французькою компанією Duncha France стало учасником проекту з виробництва автомобілів з водневим двигуном в Європейському Союзі.

Це перший автомобільний водневий проект в історії “Сентравіс”. Для його виконання компанія розробила лінійку високоточних безшовних нержавіючих труб H2FIT. Вони встановлюватимуться в легких вантажівках і сприятимуть виконанню норм ЄС щодо ініціативи з нульовим викидом вуглецю.

Зокрема, ці труби будуть використані для виробництва 4 невеликих вантажівок на основі технології паливних елементів. “Сентравіс” постачатиме весь контур системи, включаючи секції високого тиску до 700 бар і нормального тиску до 300 бар автомобільної системи подачі водню.

Участь “Cентравіс” у виробництві автомобілів з водневим двигуном

“Зараз багато дискусій щодо майбутнього автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння. Поки що рано говорити про їх відхід в історію, але ми бачимо, що світ не стоїть на місці і наша компанія готова пропонувати технології та рішення для автомобілів нового типу. Ми розглядаємо цей проект як доказ нашої експертизи та крок вперед у співпраці з автомобільними компаніями”, – розповів директор з виробництва “Сентравіс” Андрій Красюк.

Нагадаємо, автомобілі з водневим двигуном працюють на водневих паливних елементах. Вони не викидають у повітря вуглекислий газ, а отже, не шкодять навколишньому середовищу. Крім того, у таких авто двигун працює безшумно, заправка швидша, ніж в електромобілів, а запас ходу становить до 500-600 км, що також більше, ніж в більшості електрокарів.

Перешкодами на шляху до розвитку автомобілів з водневим двигуном є вартість палива та нерозвинена інфраструктура заправок. Проте планується, що до 2030 року в ЄС буде випущено 100 00 вантажівок на водні і для них збудують 1500 заправок.

Наразі легкові автомобілі з водневим двигуном випускають Honda, Toyota, Mercedes-Benz та Hyundai.

Нагадаємо, “Сентравіс” є одним зі світових лідерів у виробництві інструментальних труб для автомобілів. Її продукцію використовують відомі бренди, зокрема, BMW, Audi, Volkswagen, Chevrolet тощо. Для збільшення об’ємів виробництва компанія “Сентравіс” у 2023 році відкрила нове виробництво в Ужгороді зі спеціалізацією саме на інструментальних трубах для автомобілів.

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