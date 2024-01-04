Звільненій з полону дівчині-морпіху зробив пропозицію її коханий-військовий (фото, відео)

Морпіх Микола Гриценяк запропонував одружитися звільненій з полону своїй коханій Галині Федишин. Дівчину-морпіха повернули 3 січня під час виликого обміну полоненими.

Про це повідомив командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський “Волина”, передає НСН.

Галина та Микола разом пройшли бої за Маріуполь та витримали розлуку полоном.

“Ця любов пережила випробування, що здатні зламати найсильніших, але не дозволила зламати Вас. Вони разом пройшли бої за Маріуполь, витримали випробування полоном та довгу розлуку, але їхні серця ні на мить не припиняли битися в унісон”, зазначив Сергій Волинський “Волина”.

Звільненій з полону дівчині-морпіху зробив пропозицію її коханий-військовий. Відео

Нагадуємо, вчора, 3 січня, відбувся найбільший обмін полоненими. Це був 49-й обмін, в Україну повернулося 230 військовослужбовців та цивільних, деякі з них потрапили в полон майже два роки тому, на острові Зміїний чи в Маріуполі.

Україна зокрема повернула:

130 представників Збройних сил України. Серед них 14 із тероборони та 14 — із Військово-морських сил;

55 нацгвардійців;

38 прикордонників;

1 поліціянт

6 цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

Попередній обмін полоненими відбувся 7 серпня 2023 року. Тоді Україна повернула з російського полону ще 22 захисників.

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