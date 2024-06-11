Військовий на протезі станцював з рідним ансамблем (фото)

У Дрогобичі військовий на протезі Олег Сливар станцював з рідним ансамблем «Верховина». До повномасштабного вторгнення він професійно займався танцями.

Про це пише «УП», передає сайт «новини України – НСН».

Влітку 2022 року 26-річний танцівник вступив до Національної гвардії року. У листопаді того року, під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку, Олег потрапив під мінометний обстріл та отримав численні осколкові поранення.

Він пережив зупинку серця. Але лікарям вдалося врятувати воїна. Через важке поранення чоловіку ампутували ногу.

Військовий на протезі станцював з рідним ансамблем

Олег Сливар пройшов реабілітацію і протезування. Він навіть побував в Антарктиці. Але у нього була мрія повернутися на сцену і станцювати з рідним ансамблем. Днями він взяв участь у звітному концерті народного ансамблю танцю «Верховинка» у Дрогобичі.

«Коли Олег був на сцені, у мене з очей стікали сльози: сльози радості, гордості і, як би дивно не звучало, але й сльози жалю і смутку через той надзвичайно важкий період, який ми прожили як сім’я», розповіла сестра військового

Вона разом з Олегом разом ходили на танці з дитинства

«Це були змішані відчуття, адже ми разом ходили на танці з дитинства, і це кардинально інший танець – не той, під час якого він завжди сміється – і кардинально інший Олег: стриманий, мужній, який стоїть на протезі з високо піднятою головою з думкою про минуле, якого вже не буде», додала дівчина

Ще новини України: На місці ЗАЕС кучугури льодовикового періоду, а поруч столиця Скіфії – ось що поховало Каховське водосховище під собою