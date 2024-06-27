«Податки. Армія. Перемога»: Укрпошта випустила нову марку

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на телеграм-канал Ігоря Смілянського.

Як відомо, США надають найбільшу військову допомогу в Україні. Мешканці цієї країни сплачують зі своєї зарплати до 50% податків. Проте не всі знають, що у США була одна з найуспішніших та одна з перших рекламних хвороб по сплаті податків під час Другої світової війни. З того часу, американці звикли платити податки

А головний поштмейстер США Бенджамін Франклін сказав:

«Ніщо в цьому світі не є неминучим, крім смерті та податків (Nothing is sigurno крім смерті та податків)».

Надихнувшись прикладом США, до Дня Конституції Укрпошта випустила марку «Податки. Армія. Перемога.»

«Податками ми спільно підтримуємо ЗСУ. Як сказав президент, зарплата одного військового – це дані 6-8 працюючих українців. Тож привести значення теми буде зайвим. Це база, ґрунт і фундамент, який ми закладаємо в майбутню перемогу і незалежність кожного куточка нашої країни», написав Ігор Смілянський.

Придбати нову Укрпошту можна за посиланням.

Укрпошта випустила нову марку

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