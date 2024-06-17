Україна-Румунія: де дивитися матч, склад команд, прогнози букмекерів

Вже сьогодні відбудеться матч «Україна-Румунія» в рамках Євро 2024. Українська збірна проведе свою першу зустріч на Європейському чемпіонаті з футболу 2024 року. Мюнхенська зустріч відкриє матчі в групі Е. Де дивитися матч? У якому складі і в яких кольорах зіграють команди? Які прогнози букмекерів і Реброва?

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З яким “багажем” команди підійшли до цієї зустрічі

Румунія бере участь у своєму вже шостому Чемпіонаті Європи, але востаннє команда їздила на Євро у 2016-му. З

Збірна України грає у своїй уже четвертій континентальній першості поспіль.

У Румунії — 22 очки у відбірковому циклі. Команда провела бездоганну відбіркову кампанію. До фінальної стадії підійшла без поразок, пропустивши лише п’ять голів у десяти матчах.

Україна ж фінішувала третьою після Англії та Італії. Але в матчах на вибування наша збірна спочатку переграли босняків із герцеговінцями, а потім — прийшла черга команди з Ісландії.

Україна програла 8 зі своїх 11 матчів на попередніх Євро. Але на чолі з тренером Сергієм Ребровим Україна виграла в семи перших із 13 матчів; програла тільки один. Україна пропустила тільки 8 голів у восьми кваліфікаційних іграх. Виграли три матчі з п’яти у 2024 році.

Румунія у 2024 році ще не програвала.

Україна-Румунія: де дивитися матч Євро-2024

Гра відбудеться на “Альянц Арена” у Мюнхені.

Матч у понеділок, 17 червня, розпочнеться о 16:00 за київським часом. Пряму трансляцію покаже телеканал “Суспільне” та онлайн-платформа Megogo.

Україна-Румунія: склади команд

Україна. 23. Андрій Лунін, 17. Олександр Зінченко, 22. Микола Матвієнко, 13. Ілля Забарний, 2. Юхим Конопля, 19. Микола Шапаренко, 6. Тарас Степаненко, 14. Георгій Судаков, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 15. Віктор Циганков.

Румунія. 1. Флорін Ніце, 2. Андрій Рацю, 3. Раду Дрегушин, 4. Адріан Рус, 11. Нікушор Банку, 6. Маріуш Марін, 20. Денніс Ман, 18. Назван Марін, 21. Ніколає Станчу, 13. Валентин Міхейле.

В яких кольорах гратимуть команди

Як повідомляє УАФ, румунська команда не стала поступатися українцям своєю основною формою і на правах номінальних господарів обрала жовтий комплект. Таким чином підопічні Сергія Реброва вийдуть на поле у Мюнхені в синіх кольорах.

Голкіпер нашої команди гратиме у червоному, воротар румунів обрав собі зелений комплект.

У України більше вболівальників

На “Арені Мюнхен”, де пройде матч 1 туру групового етапу Євро-2024 між збірними України та Румунії, очікується майже 60 тисяч глядачів.

Збірну України підтримають 11 700 уболівальників, а румунів буде близько 10 000. Загальна місткість стадіону становить 70 000.

Без російських прапорів

УЄФА заборонив проносити російські прапори на матч України проти Румунії.

Представникам УАФ вдалось переконати УЄФА, що російські прапори призведуть до провокацій та бійок під час події.

Уже на двох матча Євро 2024 на стадіонах були російські прапори: вперше прапори були на матчі-відкритті у секторі вболівальників збірної Шотландії, а вчора символіку агресора принесли серби.

Україна-Румунія – що кажуть букмекери

Портал Livescore вважає ймовірність перемоги України вищою, ніж Румунії.

Аналогічний прогноз — про те, що українців варто розглядати саме як фаворитів у матчі з румунами — видав і суперкомп’ютер компанії Opta.

Імовірність перемоги — на рівні 45%, у румунської збірної — 27%.

Автори публікації нагадали, що на попередньому Європейському чемпіонаті Україна пробилася до чвертьфіналу. У футболістів української команди є чудова можливість стартувати на Євро з перемоги, вважають журналісти.

Склад України вражає, тут кілька відомих імен з Англійської Прем’єр-ліги, поряд із найкращим голеадором іспанської Ла Ліги та голкіпером, який допоміг мадридському “Реалу” виграти титул чемпіонів Іспанії, — зазначають автори публікації

Букмекери вважають Україну фаворитом. 2,04 — коефіцієнт на перемогу. 3,40 — нічия. 4,00 — перемога Румунії.

Прогноз Реброва

Збірна України не є фаворитом групи Е на чемпіонаті Європи з футболу. Про це заявив, головний тренер нашої команди Сергій Ребров. Попри прогнози всіх букмекерів, він не вважає фаворитом «синьо-жовтих» і у стартовому поєдинку Євро-2024 проти Румунії. Ребров відзначив, що суперник має швидких виконавців і відмінну дисципліну.

Також Ребров нагадав, що в країні йде війна і команда зробить усе, щоб своєю грою підтримати наших захисників на фронті і українців загалом. Настрій на гру бойовий.

В заявку на матч Ребров включив усіх 26 наявних футболістів. Але відомо, що Миколенко через травму не зіграє.

Збірна Румунії поважає національну команду України, утім віддасть на полі всі сили, аби перемогти суперника. Про це перед стартовою грою на Євро-2024 заявив головний тренер румунів Едвард Йорданеску.

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