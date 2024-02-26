Витримує мороз до – 35: у Чорнобилі показали гризуна

У Чорнобилі показали гризуна, який витримує мороз до -35. Мова йде про нутрію.

Про це пише Чорнобильський заповідник.

Нутрії зовні схожі на великих щурів, їх ще називають болотяними бобрами. Для Європи цей гризун є чужорідним видом, адже родом він аж з Південної Америки. В Україні трапляється переважно в місцях штучного утримання й розведення.

Нутрії швидко пристосовуються до дикої природи, не боячись снігів та морозів. Адже на своїй Батьківщині нутрії витримують до -35 морозу.

У Чорнобилі показали гризуна, який витримує мороз

Довжина нутрії досягає 60 см, хвоста – до 45 см, важить нутрія 5-10 кг, рідко 15 кг. Самці зазвичай більші за самок.

Нутрія веде напівкочовний спосіб життя, залишаючись в основному на території, де є достатньо їжі та природних укриттів. Вона відпочиває та виховує своє потомство у відкритих гніздах, які знаходяться на купинах та в густих заростях із зігнутих стебел очерету та рогозу. Крім того, на крутих берегах нутрія риє нори, які можуть бути простими тунелями або складними системами ходів.

Ці гризуни мають дуже гарний слух. Нутрія чудово плаває та пірнає. Під водою може знаходитися до 10 хвилин. У спекотні дні вона менш рухлива і зазвичай переховується в тіні.