На Київщині під час ворожої атаки загинув лось (відео)

8 липня на Київщині під час ворожої атаки загинув лось. Його на вихідних врятували волонтери.

Повідомляють на сторінці «UAnimals» в Інстаграм, Новини України – НСН.

«Через російський обстріл загинув лось. Він був на реабілітації в Центрі порятунку диких тварин Наталії Попової. Цього лося на вихідних врятували завдяки зусиллям Наталії Попової, команди рятувальників ДСНС та допомозі UAnimals», йдеться у повідомленні.

Лося помітили на території Інституту металофізики Академії наук у Голосіївському районі Києва.

«Щоб безпечно повернути лося в дику природу, потрібно було його зловити — а це ще за задачка із зірочкою… Ми звернулися за допомогою до ДСНС, щоб вони підняли в повітря дрон і відстежили лося на великій території інституту. Потім Наталя Попова змогла зі шприцем та ввести тварині снодійне», розповідають волонтери про порятунок тварини.

На Київщині загинув лось: відео

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Під час рятувальної операції лось травмував щелепу. Йому зробили операцію і відправили на реабілітацію в Центр порятунку диких тварин під Києвом.

«Операція минула добре, і в лося були всі шанси швидко відновитися та повернутися в ліс. Та вранці 8 липня під час російського обстрілу і роботи протиповітряної оборони лось перелякався вибухів і з усієї сили вдарився об стіну вольєру. Він не вижив», додали зоозахисники.

Вони зазначили, що це вже не перший випадок, коли тварини гинуть під час російських обстрілів. Наприклад, від інфаркту загинуло оленя Персей, якого військові врятували під Лиманом і передали на реабілітацію в Центр порятунку.

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