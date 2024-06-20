Внаслідок масованої атаки поранено 7 енергетиків: яка ситуація в енергосистемі 20 червня

Внаслідок масованої атаки в ніч на 20 червня поранено 7 енергетиків. У Міненерго розповіли, яка ситуація в енергосистемі.

Ворог здійснив масовану атаку на енергетичні об’єкти, є пошкодження обладнання та поранено 7 працівників; застосовуються обмеження електропостачання споживачів, – йдеться у повідомленні відомства 20 червня, передають Новини України – НСН.

Яка ситуація в енергосистемі 20 червня

Генерація, передача, споживання

Через дефіцит в енергосистемі, який є наслідком масованих російських атак, застосовуються графіки погодинних відключень. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено.

Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

Наслідки обстрілів

Сьогодні вночі ворог завдав удару по низці об’єктів енергетичної інфраструктури. Атаковано об’єкти у Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій, Київській областях. Є руйнування та пошкодження обладнання.

Знеструмлювалися споживачі. Зокрема, у Вінницькій області вимикалися близько 218 тисяч абонентів у 427 населених пунктах. На ранок усіх заживили. У Київській області внаслідок атаки на ранок залишаються знеструмленими 7273 абоненти у 10 населених пунктах.

Під час атак на двох енергетичних об’єктах поранено 7 працівників. Один з них – у тяжкому стані. З травмами різного ступеня тяжкості каретами швидкої допомоги їх направлено до лікарні.

Стан мереж

У Київській області відключалась високовольтна повітряна лінія. Її включили в роботу. Причина відключення – пошкодження на лінії, яка проходить територією Білорусі (після 24.02.22 українські енергетики не мають доступу до обслуговування цієї лінії).

Також на Київщині короткочасно вимикалась інша високовольтна повітряна лінія. Причина відключення з’ясовується.

У Львівській області під час грози вимикалась високовольтна повітряна лінія.

У Запорізькій області вимикалась високовольтна повітряна лінія. Знеструмлювалась місцева промисловість. Усіх споживачів заживлено.

У Дніпропетровській області вимикалась повітряна лінія обленерго, що призвело до порушення технології виробничого процесу на одному з промислових підприємств. Усіх споживачів заживили.

У Житомирській області внаслідок короткочасного відключення повітряної лінії обленерго знеструмлювалися дві підстанції та приєднані до них побутові споживачі. Лінію включено в роботу.

Імпорт/експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 27 573 МВт*год. Експорту не передбачається.

Ситуація в регіонах

У Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Херсонській областях заживлено понад 9 тисяч абонентів, які знеструмлювалися через обстріли

Запорізька область

Енергетики повернули світло 2758 родинам у прифронтових районах, які вимикалися через ворожі обстріли. Ще 464 домоволодіння залишаються знеструмленими.

Також відновлено живлення 11,5 тисячі абонентів, що вимикалися через технологічні порушення. На ранок без енергопостачання залишаються 4195 абонентів.

Дніпропетровська область

Через бойові дії відключалися 1884 абоненти – всіх заживлено. З технологічних причин знеструмлювалися 13,2 тисячі абонентів, з них на ранок залишаються відключеними 165 точок обліку.

Донецька область

Через ворожі обстріли минулої доби було знеструмлено 5,5 тисячі абонентів у 4 населених пунктах. Енергетики заживили 3,8 тисячі абонентів у 5 населених пунктах. На ранок залишаються без напруги 113 населених пунктів, загалом – 56,8 тисячі абонентів.

Закарпатська область

В одному з населених пунктів Тячівського району під час проведення несанкціонованих земляних робіт пошкоджено газопровід. Припинено газопостачання 64 домогосподарствам.

Одеська область

З технологічних причин знеструмлено 218 абонентів – тривають відновлювальні роботи.

Сумська область

Через бойові дії залишаються знеструмленими 4119 абонентів у 71 населеному пункті.

Харківська область

Через пошкодження обладнання на підстанції залізниці короткочасно знеструмлювалися споживачі.

Енергетики заживили 130 абонентів, які знеструмлювалися через бойові дії. Залишаються знеструмленими через обстріли 37,2 тисячі абонентів.

Херсонська область

Вчора енергетики у м. Херсон заживили 594 абоненти, які знеструмлювалися через ворожі обстріли; залишаються знеструмленими 2559 точок обліку. В області без напруги залишаються 25,8 тисячі абонентів у 45 населених пунктах.

Від редакції: за повідомленням Херсонської ОВА, через ворожий обстріл місто Херсон 20 червня залишилося без світла. Відновлювальні роботи вже стартували.

Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 2514 абонентів у 23 населених пунктах. Через негоду знеструмлено 1003 точки обліку в 2 населених пунктах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Масована нічна повітряна атака 20 червня: удар по енергетиці, основний напрям – Дніпропетровщина