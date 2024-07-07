7 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

7 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 7 липня. Міжнародний день миру та любові та Всесвітній день прощення. В Україні День Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Православні вшановують пам’ять преподобних Томи й Акакія. Залишилося 177 днів до Нового року. Це неділя і на цей день припадає 865 день повномасштабної війни в Україні.

7 липня – яке сьогодні церковне свято

7 липня в церковному календарі – день пам’яті преподобних Фоми й Акакія. Преподобний Фома, разом з преподобним Акакієм, віддавали своє життя молитві, покаянню та відданості Богу. Їхні подвиги в пустелі, відмова від світських благ та постійна молитва вдихають нам приклад духовної настойчивості та самовідданості.

7 липня у світі

Міжнародний день миру та любові

Міжнародний день миру та любові, що відзначається щороку 7 липня, – це всесвітня акція, покликана поширити хвилю позитивної енергії по всій планеті.

Всесвітній день прощення

Всесвітній день прощення – це особливе свято, визнане в усьому світі, присвячене акту прощення. Цей день відзначається щорічно 7 липня.

Всесвітній день шоколаду

Щороку 7 липня Всесвітній день шоколаду дозволяє поціновувачам цих ласощів по всьому світу цілковито віддатися насолоді без будь-якого почуття вини. В цей день також можна вживати будь-які смаколики, виготовлені з шоколаду. Це і шоколадне масло, і гарячий шоколад, і цукерки, торти, тістечка те все, що має у своєму вмісті хоча б граминку шоколаду.

7 липня в Україні

День Військово-Морських Сил Збройних Сил України

У першу неділю липня щороку всі причетні святкують День Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

День працівників морського та річкового флоту

У першу неділю липня своє професійне свято відзначають працівники морського та річкового флоту. Воно встановлено указом Президента України від 12.06.2015. Основною метою запровадження професійного дня було відродження та розвиток національних історичних традицій морського співтовариства.

День працівника природно-заповідної справи

7 липня в нашій країні святкують фахівці природно-заповідної справи. Цей день засновано указом глави держави у 2009 р.

День міста Теребовля

7 липня святкує свій День народження місто Теребовля. Теребовля – один з районних центрів Тернопільської області, найстаріше місто всього Поділля та одне з найстаріших міст України. Перша згадка про нього датується 1097 роком (у «Повісті минулих літ»)

Іменини 7 липня

Герман, Лук’ян, Остап, Павло, Сергій, Євдокія, Єфросинія.

Талісманом людини, народженої 7 липня є топаз. Камінь, який відомий вже з давніх часів. Топаз називають каменем холоднокровності. Він робить свого власника розсудливим і спокійним.

Традиції, заборони, прикмети 7 липня

У святого Томи зазвичай просять допомоги у лікуванні різних захворювань. А ще наші предки намагалися багато працювати цього дня. Символом вважався дуб. Існувала традиція посидіти під цим деревом, щоб на цілий рік набратися сил.

З 7 липня наші пращури починали косовицю, поки на траві не з’явилось насіння. Вони помітили: якщо сильна роса – до урожаю огірків. В давнину говорили, якщо в цей день буде дощ, то через п’ять днів буде сонечко світити.

Ще прикмети 7 липня:

почався дощ — він затягнеться надовго;

дощить — буде поганий урожай;

павуки від самого ранку плетуть павутину — буде спека;

сира погода — на полях буде порожньо.

Що не можна робити 7 липня:

Не можна носити будь-які прикраси.

Не відмовляйте у допомозі.

Заборонено нехтувати домашньою роботою.

7 липня в історії

Визначні події

1659 — об’єднане українсько-польсько-кримське військо на чолі з Іваном Виговським розбило московське військо під Конотопом.

1709 — шведський король Карл XII під час бойової вилазки під Полтавою отримав вогнестрільне поранення в ногу.

1881 — у «Журналі для дітей» (Рим) уперше надрукована казка «Піноккіо».

1915 — у османському місті Трабзон почався вірменський погром.

1940 — у Львові відкрито Літературно-меморіальний музей Івана Франка.

1963 — стався Іссикський сель, один з найбільших і руйнівних селевих потоків на території СРСР.

1977 — США провели перше випробування «гуманної» зброї — нейтронної бомби, після вибуху якої гинуть лише живі істоти, а будівлі і техніка залишаються неушкодженими.

1987 — у Чорнобилі розпочався судовий процес над трьома керівниками Чорнобильської АЕС, котрих звинуватили у вибуху на станції за рік перед тим.

1990 — в Римі вперше виступили разом три видатні тенори сучасності — Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррерас. Концерт був добродійною акцією, а запис виступу співаків розійшовся рекордним тиражем в історії класичної музики.

2005 — серія вибухів бомб в лондонському метро і міських автобусах.

2009 — поховали «короля поп-музики» Майкла Джексона.

Народилися 7 липня

1852 — Володимир Науменко, український громадсько-політичний діяч, педагог, вчений-філолог, етнограф, літературознавець

1904 — Михайло Мороз, видатний український художник, працював у США, відомий своїми експресіоністськими пейзажами.

1921 — Петро Яцик, канадійський підприємець українського походження, меценат і філантроп

1927 — Григорій Гавриленко, український художник, графік, майстер книжкової ілюстрації.

1940 — Рінґо Старр (Річард Старкі), рок-музикант (The Beatles), співак («It Don’t Come Easy», «Photograph», «You’re Sixteen»).

1944 — Тото Кутуньйо (Сальваторе Кутуньо), італійський композитор, співак.

1981 — Макс Левін, український фотокореспондент, документальний фотограф. Загинув, висвітлюючи російське вторгнення. Зв’язок з Максом Левіним був втрачений з 13 березня 2022 року, коли він вирушив у село Гута-Межигірська Вишгородського району Київської області документувати наслідки російської агресії. 1 квітня після тривалих пошуків поліція знайшла його тіло з вогнепальним пораненням. За даними прокуратури, Левіна убили «військовослужбовці збройних сил Російської Федерації… шляхом двох пострілів зі стрілецької зброї»

1984 — Олексій Гончарук, український політик, юрист, 17-ий прем’єр міністр України.

Померли 7 липня

1572 — Сигізмунд II Август — король польський, Великий князь Литовський. З його смертю перервалась чоловіча лінія династії Ягеллонів, котра правила Польщею і Литвою з 1386 року.

1840 — Станкевич Микола Володимирович, філософ, письменник, поет українського походження.

1898 — Микола Ярошенко, український живописець, художник-передвижник.

1930 — Артур Конан Дойл англійський письменник, автор повістей і оповідань про Шерлока Голмса

1933 — Микола Скрипник, міністр освіти України – не витримавши звинувачень в українському буржуазному націоналізмі, покінчив життя самогубством.

2018 — Левко Лук’яненко, український політичний діяч. Автор декларації про незалежність України

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