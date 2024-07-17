У Мирнограді витягли з-під завалів котика, який врятував свою власницю

У Мирнограді, що на багатостраждальній Донеччині, витягли з-під завалів котика, який врятував свою власницю.

Щемливу історію розповіли у МВС, передають «Новини України – НСН».

Надзвичайники оприлюднили фото, на якому котик-рятівник на руках у рятувальників ДСНС.

У Мирнограді витягли з-під завалів котика

Кажуть: цього пухнастика дістали надзвичайники з-під завалів зруйнованого будинку в Мирнограді під час пошукових робіт. Кіт просидів там майже добу. На щастя, він неушкоджений.

Рятувальники передали чотирилапого власниці.

Вона розповіла, що за декілька хвилин до обстрілу її домашній улюбленець почав голосно нявкати та наполегливо звати її в кімнату, яку в результаті обстрілу не було пошкоджено. Так пухнастий улюбленець врятував життя своїй господарці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що окупанти взялися нищити Мирноград останнім часом.

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