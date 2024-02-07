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74 будинки, поранені і загиблий: у ДСНС показали наслідки атаки на Миколаїв

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74 будинки, поранені і загиблий: у ДСНС показали наслідки атаки на Миколаїв

У ДСНС показали наслідки атаки на Миколаїв 7 лютого, передає НСН.

Унаслідок ранкової атаки рф руйнувань зазнали 74 приватні будинки. 71 будинок – пошкоджено, 3 – знищено.

Крім того, пошкоджено 2 об’єкти соціальної інфраструктури.

Загинула 1 особа, 6 осіб постраждало.

Психологами ДСНС надано допомогу 60 людям.

Також було ліквідовано пожежу місцевого газопроводу низького тиску.

У ДСНС показали наслідки атаки на Миколаїв: фото

наслідки атаки на Миколаїв

наслідки атаки на Миколаїв

наслідки атаки на Миколаїв

наслідки атаки на Миколаїв

наслідки атаки на Миколаїв

наслідки атаки на Миколаїв

Нагадаємо, раніше ми писали: Масштабна повітряна атака 7 лютого: є загиблі, поранені і руйнування – все, що відомо

А також: Окупанти вбили працівника «Нафтогазу» в Миколаєві і пошкодили два газопроводи

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