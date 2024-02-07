Окупанти вбили працівника «Нафтогазу» в Миколаєві і пошкодили два газопроводи під час ранкової повітряної атаки. Про це повідомила Група «Нафтогаз», передає НСН.

Унаслідок ракетної атаки російських агресорів уранці середи пошкоджено два газопроводи в Миколаєві, загинув працівник ТОВ “Газорозподільні мережі України”.

Аварійно-диспетчерські бригади “Газмереж” одразу розпочали ліквідацію аварії. Роботи на об’єкті триватимуть до повної ліквідації наслідків, – повідомляється в телеграм-каналі групи

“Нафтогаз” також зазначив, що внаслідок обстрілу загинув електромонтер із ремонту та обслуговування електроустаткування “Газмереж” Леонід Глове, поруч із будинком якого впала ракета.

“Наш колега помер у реанімації. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Леоніда”, – зазначив “Нафтогаз”.

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