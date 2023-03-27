Прикордонник врятував поранену на фронті собаку: зворушливе відео

Український прикордонник врятував поранену на фронті собаку. Тварина попереджала військових про небезпеку військових, а також ховалася разом з ними. Про це повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Під час війни страждають не тільки люди, а й військові. Неодноразово, чотирьохлапі шукали порятунок в українських захисників.

Німецька вівчарка пришла на позиції до прикордонників на Донеччині, коли воїни лиш почали їх облаштовувати. Вони прихистили пухнасту, дбали про неї та ділилися своїми пайками. Але справжнім та вірним другом вона стала для прикордонника Олега. Чоловік обрав для неї кличку Джесіка, на яку чотирилапа подружка одразу стала відзиватись.

«Разом із Джесікою несли службу на позиціях. Завжди була поруч. Вона дуже вдячна і розумна собака, – каже військовий.- Попереджала про небезпеку і ховалася разом з бійцями під час обстрілів».

Понад місяць вони разом боронили країну.

Прикордонник врятував поранену на фронті собаку: відео

Одного разу прикордонники та Джесіка потрапили під щільний обстріл. Бійці встигли потрапити у безпечне місце, а собака, на жаль, через дим та вогонь втратила орієнтир. Вона приповзла до укриття пораненою. Джесіка отримала осколкові поранення голови, шиї та лап. Олег самотужки її лікував.

Згодом чоловіку вдалося вивезти чотирилапу з території бойових дій. Тепер вона у безпеці. Сьогодні дівчинка в хорошій формі, почувається чудово. Джесіка стала членом родини прикордонника.

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