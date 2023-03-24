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У Києві собаку викинули з вікна. Песик загинув (фото)

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У Києві собаку викинули з вікна. Песик загинув (фото)

У Києві перехожі повідоми в поліцію, що на вулиці Сергія Берегового собаку викинули з вікна.

Для встановлення обставин події за вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції.

Про це передає НСН з посиланням на поліцію Києва.

По приїзду на місце події працівники органів, на жаль, виявили тіло мертвого песика, який від отриманих ушкоджень помер на місці.

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Фото Центр захисту тварин

Також поліцейські встановили квартиру, з якої, ймовірно, викинули тварину. Правоохоронці з’ясували, що в оселі проживає цивільне подружжя, яке нещодавно переїхало з Донецької області.

За даним фактом слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами та наразі проводиться комплекс слідчих дій для притягнення винних до відповідальності. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

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У Києві собаку викинули з вікна. Песик загинув (фото) Встановити додаток

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