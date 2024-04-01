Українські полярники показали морську фауну з дна Південного океан. На науковому судні «Ноосфера», стартувало нове міжнародне дослідження.

Про це розповіли у Національному науковому арктичному центрі.

Для проведення робіт використовували спеціальний придонний трал . Дослідження відбувалося в протоці Пенола (район станції “Академік Вернадський”) на трьох різних глибинах. На кожній з них були знайдені різні морські організми:

на глибині 250 м переважали губки, великі морські зірки і голотурії (їх ще називають морські огірки через схожість форми);

на глибині 200 м найчастіше траплялися середні за розміром види морських зірок, равлики, великі багатощетинкові черви та офіури (також мають назву змієхвістки через своєрідний спосіб пересування: коли вони повзуть дном, їхні промені звиваються, як змії);

на глибині 120 м були зібрані різні види голкошкірих та колонії малорухомих видів мохуваток.

Ці зразки зберігаються на судні в спеціальних морозильних камерах. Після доправки в лабораторію на “великій землі” науковці робитимуть виділення та сіквенс (прочитання) генетичного коду відібраних організмів та вивчатимуть, скільки металу є в їхніх мінеральних скелетах.

Одним із найсучасніших методів дослідження морських екосистем є аналіз ДНК із довкілля.

Цим методом можна в одній пробі води визначити десятки та сотні видів живих організмів за допомогою специфічних молекулярних маркерів.

«Це дозволяє заощаджувати час та кошти, а також завдавати значно менше шкоди довкіллю порівняно із традиційними методами досліджень, які передбачають обов’язковий вилов живих істот», розповіли полярники.

Українські полярники показали морську фауну з дна Південного океан: фото

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