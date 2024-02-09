Була в ямі з мертвими: на Донеччині військовий врятував овечку

На Донеччині військовий врятував овечку. Зворушливу історію розповіли волонтери Uanimals.

«Волонтери вивезли цих овець на запит військового Максима, який врятував їх після артобстрілу ферми. Прима дивом тоді вціліла і вибралася з ферми через отвори в стінах. Пару десятків овець, які змогли врятуватись із ферми, потерпали від зграй голодних собак, холоду та обстрілів», йдеться у повідомленні.

Овечка Прима впала у велику яму. Скільки вона там пробула, невідомо. За словами волонтерів, тварина була дуже кволою, коли її знайшов військовий.

На Донеччині військовий врятував овечку

«Він забрав Приму на місце базування, а через тиждень Прима зробила сюрприз — народила ягнятко Вуглинку», говорять волонтери.

На данний час, за вівцями доглядають у реабілітаційному центрі «Зелений Гай”. Місяць з ними працював ветеринар, адже вони мали багато шкірних захворювань.

Зараз Прима та Вуглинка оброблені, вакциновані та добре харчуються. Військовий Максим хоче забрати Вуглинку та Приму жити разом із ним у селі, коли повернеться з фронту. Говорить, що не сприймає їх як їжу, — лише як друзів.