Маленький Лео з Ірпеня вразив мережу виконанням нової пісні. На цей раз хлопчик виконав один з хітів гурту «Антитіла». Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

На початку війни Лео з Ірпеня став зіркою соціальних мереж. Торік він виконав пісню «Ой у лузі червона калина», «Обійми» Океан Ельзи та інші. Нещодавно маленький українець виконав хіт «Фортеця Бахмут», яку співають музиканти з гурту «Антитіла».

Під акомпанемент татової гітари, Лео неймовірно чуттєво та щиро виконав пісню. Відео вже набирає неймовірної популярності у соцмережах.

Лео з Ірпеня вразив мережу виконанням нової пісні: відео

До початку повномасштабної війни хлопчик з батьками та старшим братом мешкали в Ірпені. Але з початком бойових дій на Київщині родина була змушена, залишити свою домівку та шукати прихисток у більш безпечному регіоні України.

Відзначимо, що кліп на пісню «Фортеця Бахмут» зібрав 5 мільйонів переглядів у ютубі. Його гурт «Антитіла» зняв у Бахмуті та презентував 11 лютого 2022 року. Пісня та кліп «Фортеця Бахмут» присвячені всім Збройним силам України й всьому українському народу, який чинить шалений опір російським окупантам. Знімання були погоджені, скоординовані та підтримані командуванням сухопутних військ Збройних Сил України.

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