Ірландський віолончеліст Патрік Декстер зворушив виконанням української народної пісні. Таким чином він підтримав українців у другу річницю повномасштабного вторгнення.
Музикант зіграв лемківську народну пісню Пливе кача, яка ще 2013 року стала символом української боротьби за свободу і незалежність. Він опублікував відео на своїй сторінці в Instagram, де висловив любов і підтримку українському народу.
Ірландський віолончеліст зворушив виконанням української народної пісні: відео
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«Цими вихідними виповнюється два роки з дня вторгнення. На іншому кінці Європи, на західному узбережжі Ірландії, наша любов і підтримка, як і раніше, з народом України», написав музикант.
У коментарях користувачі Мережі з різних країн світу висловлюють підтримку Україні та зазначають, що Декстеру вдалося зворушити цим відео до сліз.
- Ця музика змушує мене плакати… Два роки страшної війни… Я щиро дякую вам за підтримку українського народу»,
- «Не можу слухати цю пісню без сліз»,
- «Це просто приголомшливо. Як тільки я це почув, у мене по обличчю покотилися сльози. Тримайтеся українці»,
- «Я ридаю. Це красиво, але розриває душу»
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