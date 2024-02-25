Ірландський віолончеліст Патрік Декстер зворушив виконанням української народної пісні. Таким чином він підтримав українців у другу річницю повномасштабного вторгнення.

Музикант зіграв лемківську народну пісню Пливе кача, яка ще 2013 року стала символом української боротьби за свободу і незалежність. Він опублікував відео на своїй сторінці в Instagram, де висловив любов і підтримку українському народу.

Ірландський віолончеліст зворушив виконанням української народної пісні: відео

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«Цими вихідними виповнюється два роки з дня вторгнення. На іншому кінці Європи, на західному узбережжі Ірландії, наша любов і підтримка, як і раніше, з народом України», написав музикант.

У коментарях користувачі Мережі з різних країн світу висловлюють підтримку Україні та зазначають, що Декстеру вдалося зворушити цим відео до сліз.