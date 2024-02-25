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Ірландський віолончеліст зворушив виконанням української народної пісні (відео)

Журналіст
Ірландський віолончеліст зворушив виконанням української народної пісні (відео)

Ірландський віолончеліст Патрік Декстер зворушив виконанням української народної пісні. Таким чином він підтримав українців у другу річницю повномасштабного вторгнення.

Музикант зіграв лемківську народну пісню Пливе кача, яка ще 2013 року стала символом української боротьби за свободу і незалежність. Він опублікував відео на своїй сторінці в Instagram, де висловив любов і підтримку українському народу.

Ірландський віолончеліст зворушив виконанням української народної пісні: відео

 

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Допис, поширений Patrick Dexter (@patrickdextercello)

«Цими вихідними виповнюється два роки з дня вторгнення. На іншому кінці Європи, на західному узбережжі Ірландії, наша любов і підтримка, як і раніше, з народом України», написав музикант.

У коментарях користувачі Мережі з різних країн світу висловлюють підтримку Україні та зазначають, що Декстеру вдалося зворушити цим відео до сліз.

  • Ця музика змушує мене плакати… Два роки страшної війни… Я щиро дякую вам за підтримку українського народу»,
  • «Не можу слухати цю пісню без сліз»,
  •  «Це просто приголомшливо. Як тільки я це почув, у мене по обличчю покотилися сльози. Тримайтеся українці»,
  • «Я ридаю. Це красиво, але розриває душу»
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