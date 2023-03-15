5 /5
Based on 5 ratings
49
Зворушливе
Тег:
CуспільствоВійна
49

Маленька, але незламна: 6-річна гімнастка, яка втратила ногу, відновила тренування

Дата 🕑 2 хв.
6-річна гімнастка

На Одещині 6-річна гімнастка Олександра Паскаль, яка втратила ногу відновила тренування. Їй встановили найсучасніший біонічний протез. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Дівчинка втратила ніжку внаслідок тогорічної російського ракетного удару по смт Затока Білгород-Дністровського району Одеської області, куди вона з батьками виїхала з обстрілюваної ворогом Одеси. Та дівчинка виявилася незламною із неабиякою силою волі.

6-річна гімнастка, яка втратила ногу відновила тренування

6-річна гімнастка

За ініціативою Департаменту фінансів Одеської міської ради були зібрані кошти на найсучасніший біонічний протез ніжки для маленької Саші Паскаль. Його виготовили у медичному центрі протезно-ортопедичної допомоги Теллус індивідуально з урахуванням всіх потреб дівчинки, що дає їй можливість активно рухатися і повноцінно жити.

6-річна гімнастка

Зараз Олександра проходить реабілітацію та повертається до тренувань із гімнастики, якою займається з трьох років.

Нагадаємо, у 2022 році український протез потрапив на обкладинку видання TIME. Винахід помістили до категорії «Доступність». Також він потрапив до найкращих винаходів минулого року.

Ще новини України:

Маленька, але незламна: 6-річна гімнастка, яка втратила ногу, відновила тренування Встановити додаток

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×