У застосунку «Повітряна тривога» після оновлення з’являться нові попередження. Про це повідомили у компанії-розробниці застосунку.

В оновленій версії застосунку з’являться сповіщення про підвищену небезпеку в окремих містах та громадах у зв’язку з наближенням ракет чи БПЛА під час загальної тривоги. Також у застосунок додали інформацію про нові попередження:

налаштування гучності сповіщення «Підвищена небезпека!»;

сповіщення, якщо повідомлення «Підвищена небезпека!» перестають надходити;

У компанії говорять, що інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні чергові Цивільного Захисту в військових обласних адміністраціях України. А координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.

Для того, щоб отримувати додаткові сповіщення про загрозу, треба встановити застосунок «Повітряна тривога» версії 6.0.

Якщо у вас застосунок не оновився автоматично, будь ласка, його треба оновити вручну або встановити. Оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android.

У застосунку «Повітряна тривога» з’являться нові попередження

«Також розробники випустили окремий застосунок-віджет “Мапа тривог”, який можна додати на екран телефона для постійного та зручного моніторингу безпекової ситуації», додали у компанії.

Віджет можна завантажити за посиланнями для користувачів iOS та Android.