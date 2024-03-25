В Україні створили мобільний застосунок для постраждалих від домашнього насильства: як він працює

В Україні створили мобільний застосунок для постраждалих від домашнього насильства.

Про це повідомили на сайті «Розірви коло».

Новий додаток допоможе українцям подолати домашнє насилля. Він був створений Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією у партнерстві з UNFPA (фондом ООН у галузі народонаселення).

«Уявіть, що є застосунок, який миттєво викликає поліцію. Без дзвінка, без зайвої уваги з боку навколишніх, без потреби називати вголос свою адресу та пояснювати, що саме сталося. Так, щоби кривдник/-ця не помітив/-ла та не встиг/-ла відреагувати без присутності правоохоронців/-ниць», йдеться у повідомленні.

Інтерфейс нового застосунку має вигляд звичайного менструального календаря.

Але в його функціоналі є таємна кнопка – якщо ви затиснете її на декілька секунд, то поділитеся своєю геолокацією з поліцією.

«Ваше звернення буде одразу ж зафіксоване, й не потрібно буде підтверджувати його дзвінком чи введенням додаткових даних», говорять розробники

Перед використанням застосунку необхідно активувати доступ до власної геолокації. Користувачас варто уникати його «тестування» без необхідності, аби не надіслати до поліції хибний виклик.

В Україні створили мобільний застосунок для постраждалих від домашнього насильства

З метою безпеки назву нового застосунку не розголошуюь. Для того, щоб отримати більше інформації, необхідно залишити коментар під цим дописом і дочекатися повідомлення у приватних.

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