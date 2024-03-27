26 березня у Meta закликали скасувати заборону на арабське слово «шахід». Відповідну заяву зробили у Наглядовій раді.

Про це пише Reuters.

У Наглядовій Раді сказали, що компанія повинна видаляти пости, які містять слово «шахід» у випадку, коли вони пов’язані з явними ознаками насильства, або якщо вони окремо порушують інші правила Meta.

У своєму звіті рада дійшла висновків, що правила Meta щодо “шахіда” не враховують різноманітність значень цього слова і призводять до видалення контенту, який не має на меті вихваляння насильницьких дій.

У Meta закликали скасувати заборону на арабське слово «шахід»

«Мета працює, виходячи з припущення, що цензура може і буде покращувати безпеку, але факти свідчать про те, що цензура може маргіналізувати цілі групи населення, зовсім не покращуючи при цьому безпеку», прокоментували у Наглядовій раді.

Дане зауваження компанія розгляне та надасть відповідь протягом 60 днів.

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