Кабмін підтримав постанову про цифровізацію бронювання військовозобов’язаних. Така послуга з’явиться в «Дії». Це рішення зменшить корупційні ризики у процесі.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на очільника Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова.

«Зараз, щоб забронювати співробітника, потрібно подавати заяви в паперовому вигляді, збирати підписи та тижнями чекати на результат. “Дія” це змінить. Процес буде швидким, прозорим і без людського фактора, а результат — за годину», — наголосив очільник Мінцифри.

На першому етапі забронювати своїх працівників онлайн зможуть критично важливі підприємства та компанії, які працюють на потреби Сил оборони. Далі перелік розширюватиметься.

Коли з’явиться бронювання військовозобов’язаних в «Дії» – Мінцифри

Як буде працювати бронювання в «Дії»:

Керівник компанії на порталі подає списки військовозобов’язаних співробітників на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом.

Система автоматично перевірить, чи людина працевлаштована офіційно і чи є дані в реєстрі «Оберіг».

«Дія» надішле сповіщення керівникові про результат розгляду протягом доби.

Якщо перевірка пройшла успішно — інформація про бронювання зʼявиться в застосунку «Резерв+». Також витяг про бронювання можна буде завантажити в «Дії» та за потреби роздрукувати. Якщо ж у бронюванні відмовлено, то керівник також отримає відповідь у кабінеті на порталі.

Михайло Федоров наголосив, що орієнтовно послугу запустять на початку липня та додав, що незабаром проводитимуть бета-тест.

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