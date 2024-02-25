Причиною хропіння часто є набряк кореня язика, що в свою чергу може свідчити про певні порушення в організмі – зокрема, складнощі в роботі печінки. Тож, аби позбавитися хропіння назавжди, бажано пройти обстеження у лікаря, аби виявити головну причину і усунути її.

Як позбутися хропіння за 10 хвилин на всю ніч: ефективний і простий спосіб

А поки ви збираєтеся до лікаря, давайте розглянемо, як можна оперативно позбавимося хропіння на усю ніч. Це можна зробити звичайною розминкою кореня язика – її ще називають логопедичного масажем.

Не забудьте використовувати стерильні рукавички або гарненько помийте руки

Що потрібно робити:

Відкрийте рот

Злегка висуньте язик

Зробіть приблизно те, що робив лікар на огляді дерев’яною паличкою, тільки своїм вказівними пальцем — засуньте палець в рот, дістаньтеся кореня язика (це те, з чого починається язик — глибоко в роті)

Круговими масажними рухами придавлюйте його вниз (у бік підборіддя)

Так само можна підбиратися до нього з боків і акуратно тиснути в протилежну сторону.

Принцип простий — при набряку кореня язика, коли ви масажуєте, буде трохи боляче (регулюйте силу натискання до комфортного рівня — легкого болю). Потрібно просто продовжувати масаж до того моменту, поки біль не пройде. Коли пройде — підсилюйте тиск до появи знову легкого болю. Повторювати, поки не буде ніякого болю.

Все. Тепер можна лягати спати і, вірогідно, ніч пройде спокійно для всіх.

Увага! Якщо ви прямо зараз полізли пальцями в рот, почали пробувати і з вами трапився конфуз, під назвою «блювотний рефлекс», то ось що потрібно зробити.

Інструкція:

Візьміть зубну щітку і водіть нею по вашому язику від кінчика і до його кореня . Таким чином, визначте місце, при впливі на яке у вас починається блювотний рефлекс. Зубною щіткою масажуйте те місце, яке прилягає до знайденої вами точки. Але не намагайтеся просунутися глибше. Масаж можна робити під час вечірнього чищення зубів або спеціально, у зручний для вас час. Продовжуйте його протягом десяти секунд. Це дуже неприємна, але необхідна процедура, яка допоможе вам знизити чутливічть. Ви помітите, що через кілька днів виконання процедури блювотний рефлекс проявляється вже не так активно. Продовжуйте виконувати вправу, по можливості збільшуючи час масажу. Збільште ту зону язика, на яку ви впливаєте зубною щіткою. Коли ви перестанете відчувати позиви блювотного рефлексу при обробці первинної зони, пересуньте предмет трохи вглиб. І тепер для вас головне — розробляти цю зону. Не потрібно зсуватися дуже далеко. Для поступового зниження рефлексу досить поглиблювати проведення масажу приблизно на половину сантиметра. Після подолання цього бар’єру починайте масаж наступної зони, розташованої ще глибше, на 0,5–1 сантиметр. Якщо ви перестанете після проведення процедур відчувати блювотний рефлекс під час чищення зубів, огляду горла за допомогою шпателя в кабінеті лікаря, при прийомі таблеток – ви впоралися із завданням. Врахуйте, що досягнення бажаного результату не відбудеться швидко. Вам може знадобитися близько місяця, щоб домогтися зниження блювотного рефлексу .

Причини виникнення хропіння

Причин виникнення хропіння може бути безліч. Серед найпростіших і очевидних можна виділити:

Повітря в кімнаті, де ви спите, сухе. У такому разі досить нормалізувати вологість повітря, придбавши зволожувач або поставивши ємність із водою для природного випаровування.

Шерсть кішки або собаки в будинку також може викликати хропіння. Подбайте про те, щоб у домашніх тварин було своє місце для відпочинку далеко від вашого.

Незручна подушка. Вибирайте ортопедичні подушки і м’яку постільну білизну.

Неправильна поза під час сну. Найчастіше людина хропе, лежачи на спині. Намагайтеся спати на боці і вибирати зручні ліжка.

Якщо причина хропіння криється не в зовнішніх чинниках, а пов’язана з особливостями будови дихальних шляхів або дисфункцією організму, слід звернутися за допомогою до фахівця. Тільки лікар зможе призначити вам правильне лікування і допоможе назавжди забути про хропіння.

Які ще є способи позбавитися хропіння

Назальні смужки і розширювачі. Перші приклеюються на переніссі, щоб швидко збільшити простір у носовому проході. У підсумку, дихання стає більш ефективним, а хропіння відходить.

Стоматологічні мундштуки. Відкривають дихальні шляхи, полегшуючи вхід і вихід повітря в організм

Апарати CPAP. Їхнє завдання – підтримувати позитивний тиск у органах дихання. Метод активно використовується для лікування обструктивного апное уві сні. Імпланти піднебіння.

Спеціальні заплетені нитки з поліестеру вводяться в м’яке піднебіння, роблячи його більш жорстким, щоб зменшити хропіння.

Увулопалатофарингопластика. Радикальний метод лікування хірургічним шляхом, що має за мету підтяжку тканини горла.

Сомнопластика. Інноваційний метод лікування хропіння. За допомогою радіохвиль низької інтенсивності скорочуються тканини м’якого піднебіння.

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