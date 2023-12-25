Чим випрати речі, якщо закінчився порошок: два доступних засоби

Чим випрати речі, якщо закінчився порошок, а зробити це треба терміново? Є два доступних засоби. Про них читайте нижче.

Чим випрати речі, якщо закінчився порошок

Миюче для посуду

Це найдоступніший замінник прального порошку, гелю та інших капсул. Напевно, пляшечка з рідиною є навіть у тих, хто давно вже користується посудомийною машиною.

Цим засобом можна випрати жирні та інші складні плями, але є одне застереження. Засіб для миття посуду має бути максимально натуральним. Чим менше в ньому агресивної хімії – тим менший ризик, що речам буде завдано якоїсь шкоди після прання.

Мило та сода

Якщо не хочете ризикувати зайвий раз дорогими речами, приготуйте пральний засіб своїми руками, використовуючи мило і харчову соду.

Підійде як брускове господарське чи дитяче мило, так і їх рідкі аналоги. Брускове мило зазвичай натирають на тертку і змішують з содою у співвідношенні 1:2.

Цей саморобний пральний порошок не лише виведе складні плями, а й продезінфікує тканину. Його краще засипати не в лоток, а в барабан пральної машини.

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