Як вимкнути шпигунські налаштування на смартфоні – покрокова інструкція

Google використовує низку технологій для стеження за користувачами Android. Як вимкнути ці шпигунські налаштування на смартфоні.

Про це НСН розповідає з посиланням на портал itechua.

Наприклад, технологія “активне навчання” дозволяє Google аналізувати голос, записаний з мікрофона, покращувати якість розпізнавання мови та персоналізувати рекламу.

Інша технологія називається “профілювання”, вона дозволяє Google збирати інформацію про вашу активність в Інтернеті та по телефону і показувати вам більш релевантну рекламу.

Як вимкнути шпигунські налаштування на смартфоні

Відкрийте “Налаштування” і перейдіть до розділу “Google”. Потім торкніться трьох крапок у верхньому правому куті й виберіть “Використання та діагностика”. Увімкніть “Відстеження активності”.

Таким чином Google не буде надсилати вам інформацію про використання вашого телефону.

У “Налаштуваннях” перейдіть до розділу “Мова та введення”. Виберіть клавіатуру, якою користуєтеся. Торкніться трьох крапок у верхньому правому куті й знову оберіть “Налаштування”.

Тут приберіть прапорці з пунктів “Надсилати статистику”, “Персоналізувати для вас” і “Покращити для всіх”. Так Google Keyboard припинить надсилати вам інформацію про те, що ви вводите.

У цьому ж розділі “Мова та введення” виберіть “Перетворення тексту в мовлення”. Знову натисніть на три крапки у верхньому правому куті та виберіть “Налаштування”.

Тепер вимкніть перемикач “Анонімний звіт про перетворення тексту на мову”. Це не дозволить Google надсилати інформацію про вашу мову на мікрофон.

Коли всі ці дії будуть виконані, перезавантажте телефон, щоб нові налаштування почали працювати.

Зверніть увагу, що така інструкція дійсна лише для телефонів на Android.

Що зміниться

Вимкнення шпигунських налаштувань змусить ваш мобільний телефон працювати швидше і довше. Це також зменшує ризик передачі персональних даних третім особам.

Однак слід зазначити, що вимкнення шпигунських налаштувань може вплинути на деякі функції телефону. Наприклад, ви можете більше не отримувати персоналізовану рекламу або рекомендації.

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