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У Приват24 додали нову корисну функцію, на яку давно чекали українці

У Приват24 додали нову корисну функцію
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Тепер клієнти ПриватБанку можуть повідомити через Приват24 про шахрайство. Послуга буде потрібна серед жертв аферистів, кількість яких під час війни збільшилася. Про це повідомила пресслужба банку, передає НСН.

У Приват24 додали нову корисну функцію, на яку давно чекали українці

Щоб скористатися новою функцією, в “Приват24” потрібно зайти в меню “Комунікації”. Воно розташоване у верхньому правому куті на головному екрані застосунку. Після цього слід вибрати розділ “Повідомити про шахрайство” та відповісти на низку коротких питань.

Функція стане в пригоді не тільки тим, у кого списали гроші з карти. Нею також можуть скористатися люди, які зіткнулися з торговим шахрайством (товар оплачений, але не отриманий тощо), і ті, хто випадково передав свої персональні дані третім особам і тепер хоче убезпечити рахунки.

Також банк закликає повідомляти про фішингові сайти та підозрілі телефонні номери зловмисників, навіть якщо клієнт не став їхньою жертвою. У банку запевняють, що це допоможе запобігати крадіжкам коштів з рахунків.

“Терміновий сервіс інформування про шахрайство в “Приват24″ автоматично включає всі необхідні заходи, щоб запобігти подальшим спробам шахрайства та мінімізувати ризики для клієнта, а в деяких випадках автоматично створити заявку на повернення коштів”, – додав член правління ПриватБанку з роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Як подати звернення про шахрайство до “Приват24”: покрокова інструкція

  1. У застосунку “Приват24” перейдіть в меню “Комунікації” (в правому верхньому кутку).
  2. Натисніть кнопку “Повідомити про шахрайство”.
  3. Оберіть ситуацію.
  4. Вкажіть дані та виберіть картку, про яку ви повідомили інформацію шахраям.
  5. Вкажіть номер телефону, з якого, ймовірно, телефонували шахраї, і натисніть кнопку “Продовжити”.
  6. Опишіть ситуацію докладніше та натисніть “Продовжити”.
  7. Виконайте вказівки на екрані.

У Приват24 додали нову корисну функцію

Є й інші способи звернутися до банку в такому випадку. Наприклад, можна подати звернення за телефоном 3700, у чаті “Допомога Онлайн” або безпосередньо у відділенні банку.

Раніше ми писали: Все, що потрібно знати про вихід на пенсію в Україні – хто і в якому віці отримує виплати

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