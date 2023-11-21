Тепер клієнти ПриватБанку можуть повідомити через Приват24 про шахрайство. Послуга буде потрібна серед жертв аферистів, кількість яких під час війни збільшилася. Про це повідомила пресслужба банку, передає НСН.

У Приват24 додали нову корисну функцію, на яку давно чекали українці

Щоб скористатися новою функцією, в “Приват24” потрібно зайти в меню “Комунікації”. Воно розташоване у верхньому правому куті на головному екрані застосунку. Після цього слід вибрати розділ “Повідомити про шахрайство” та відповісти на низку коротких питань.

Функція стане в пригоді не тільки тим, у кого списали гроші з карти. Нею також можуть скористатися люди, які зіткнулися з торговим шахрайством (товар оплачений, але не отриманий тощо), і ті, хто випадково передав свої персональні дані третім особам і тепер хоче убезпечити рахунки.

Також банк закликає повідомляти про фішингові сайти та підозрілі телефонні номери зловмисників, навіть якщо клієнт не став їхньою жертвою. У банку запевняють, що це допоможе запобігати крадіжкам коштів з рахунків.

“Терміновий сервіс інформування про шахрайство в “Приват24″ автоматично включає всі необхідні заходи, щоб запобігти подальшим спробам шахрайства та мінімізувати ризики для клієнта, а в деяких випадках автоматично створити заявку на повернення коштів”, – додав член правління ПриватБанку з роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Як подати звернення про шахрайство до “Приват24”: покрокова інструкція

У застосунку “Приват24” перейдіть в меню “Комунікації” (в правому верхньому кутку). Натисніть кнопку “Повідомити про шахрайство”. Оберіть ситуацію. Вкажіть дані та виберіть картку, про яку ви повідомили інформацію шахраям. Вкажіть номер телефону, з якого, ймовірно, телефонували шахраї, і натисніть кнопку “Продовжити”. Опишіть ситуацію докладніше та натисніть “Продовжити”. Виконайте вказівки на екрані.

Є й інші способи звернутися до банку в такому випадку. Наприклад, можна подати звернення за телефоном 3700, у чаті “Допомога Онлайн” або безпосередньо у відділенні банку.

Раніше ми писали: Все, що потрібно знати про вихід на пенсію в Україні – хто і в якому віці отримує виплати