Як вивести плями від фруктів та ягід – 4 прості способи

Як з одягу вивести плями від фруктів та ягід. У розпал літа ці корисні поради можуть вам знадобитись.

НСН ділиться кількома способами, як врятувати свій одяг від плям.

Окріп

Один з найпростіших, швидких і головне дієвих способів – звичайний окріп. Для цього потрібно взяти будь-який глибокий посуд (велика миска або каструля). Далі потрібно натягнути тканину плямою над посудом таким чином, щоб вона мінімально провисала, а частина з плямою, щоб була ближче до центру. Після цього слід полити тканину окропом.

Слід врахувати, що повністю замочувати одяг в окропі – не найкраща ідея. Тканина може полиняти або “сісти”, а сама пляма може стати ще більше.

Лимон

Якщо пляма від ягід на вашому одязі невеликого розміру і ще не встигла в’їстись у тканину, можна використовувати лимонний сік. Його потрібно полити на забруднене місце, після чого пропрасувати тканину через марлю.

Сіль

Вивести пляму допоможе також і сіль, яка є у будинку кожного. Для цього необхідно на забруднене місце на одязі висипати велику кількість солі. На плямі вона має залишатися щонайменше 15 хвилин. Далі її потрібно прибрати, а одяг випрати в холодній воді.

Лимонна кислота та спирт

Такий спосіб підійде, якщо пляма вже застаріла і випрати її попередніми способами буде дуже складно. Потрібно зробити спеціальний розчин з використанням 4 г лимонної кислоти та 40 г 95% етилового спирту.

Цю рідину слід підігріти на слабкому вогні, а потім нанести на пляму і почекати, поки вона повністю не зникне. Потім річ потрібно прополоскати у воді за температури 50 градусів.

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