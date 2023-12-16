Як не платити за газ за допомогою харчової плівки – британка поділилась лайфхаком

30-річна британка Надін Донелон поділилась лайфхаком, як не платити за газ за допомогою харчової плівки.

Про це вона розповіла журналістам The Sun, передає НСН.

Жінка разом зі своїм бойфрендом Джеком уже два роки як не включає опалення, аби не платити за дорогий газ.

Щоб зігрітися у морозні зимові вечори, Надін з Лондона тепло вдягається, використовує грілки та ковдри, вранці та ввечері приймає гарячі ванни, а також має свій унікальний лайфхак з харчовою плівкою для ізоляції вікон.

“Ми живемо у старій квартирі з вікнами без подвійного склопакета, тож це ідеальне рішення, щоб зберегти тепло. Єдиний недолік – проблема з провітрюванням, тому ми заклеюємо лише деякі з них, щоб мати змогу часом запустити трохи свіжого повітря у приміщення”, розповідає дівчина.

За її словами, потрібно вирізати з плівки квадрат за розміром вікна, потім обережно прикласти його до рами й під потоком гарячого повітря з фену приліпити до поверхні скла.

Надін твердо переконана, що краще витрачати гроші на якісну їжу, водопостачання, електроенергію та Wi-Fi.

“Близько двох років тому, коли ціни оскаженіли, ми з Джеком подивилися один на одного і зрозуміли, що більше не можемо собі цього дозволити. Ми як люди творчі, фрилансери, багато не заробляємо”, ділиться вона.

Британка впевнена, що сувора економія у зимовий період допоможе заощадити велику суму грошей.

“У нас дуже багато інших витрат, тому потрібно зосередитися на тих речах, без яких ми можемо обійтися”, каже вона й додає, що найближчим часом не планує вмикати опалення.

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