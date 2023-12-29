Як гаджети можуть нашкодити дітям – на що батьки мають звернути увагу

Як гаджети можуть нашкодити сучасним дітям, які не уявляють свого життя без телефонів та планшетів.

Багатьох батьків цікавить, скільки часу діти можуть витрачати на гаджети без шкоди для здоров’я. Також поширеним є питання, чи взагалі потрібно їм дозволяти користуватися девайсами у молодшому віці. Про все це, а також про вплив гаджетів на розвиток дитини розповідає НСН з посиланням на матеріал 24 Каналу.

Гаджети шкідливі чи корисні для дітей?

Гаджети можуть бути для дітей як корисними, так і шкідливими. При цьому йдеться як про сам пристрій, так і про інформацію, яку дитина за допомогою нього споживає з мережі.

Плюси використання гаджетів

Поліпшення моторики та когнітивних навичок

Гаджети у сучасному світі можуть бути доволі корисними для молодшого покоління. Завдяки цим девайсам учні покращують моторику пальців, рук, язика. Вони також допомагають концентруватися на завданні чи грі. Малеча вчиться запам’ятовувати певну інформацію, а також починає логічно мислити та розв’язувати прості завдання.

Цікаві розваги та інформація

Саме у мережі дитина може знайти цікаві ігри, які допоможуть її розвитку. Також правильні застосунки заохочуватимуть малечу читати. До того ж девайс відкриває доступ до корисної інформації.

Звичайно, батьки мають стежити за тим, який контент споживає їхня дитина. Варто віддавати перевагу освітнім сайтам, програмам та відео. Завдяки їм малеча може знайомитися з навколишнім світом, вивчати іноземні слова та запам’ятовувати інформацію, яка є дуже потрібною для мозку, що розвивається.

Дух змагання

Ігри прищеплюють дітям дух змагання та потребу лідерства. Ці навички будуть дуже корисними під час навчання у школі та у подальшому житті.

Як гаджети можуть шкодити дитині

Окрім позитивних сторін, користування гаджетами також може мати і негативний вплив.

Зацикленість на гаджеті

Іноді дитина багато часу приділяє девайсу та активно будує власний світ у мережі. При цьому вона втрачає інтерес до реальності, зникає бажання вчитися та займатися іншими справами.

Дефіцит уваги та проблеми із зором

Через надмірне користування гаджетами іноді виникає дефіцит уваги та проблеми з концентрацією. При цьому, якщо дитина дуже багато часу проводить за монітором, її зір може погіршитися.

Викривлення постави та втома

Також батькам варто звернути увагу на те, у якому положенні перебуває дитина, коли користується гаджетом. Адже неправильна постава може спричинити проблеми з хребтом, а надмірне користування девайсом – ще й значну втому.

Скільки часу діти мають користуватися гаджетами

Психологи не рекомендують забороняти дітям гаджети. Адже будь-який девайс можна використовувати не тільки для розваги, але й для розвитку. Однак пропонують регулювати час використання різноманітних застосунків.

За інформацією Центру громадського здоров’я, діти повинні витрачати час на гаджети дозовано і залежно від віку:

6 років – 20 хвилин;

7 – 9 років – 30 хвилин;

10 –12 років – 40 хвилин;

13 –14 років – 50 хвилин.

Не варто забувати і про батьківський контроль. Старші члени родини мають обов’язково відстежувати, які відео та сайти переглядає дитина. При цьому важливо відфільтровувати зайві та шкідливі. Зокрема, аби дівчата та хлопці не натрапляли на російські ролики.

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