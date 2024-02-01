Лайфхаки, як менше платити за електроенергію і не втрачати комфорт – експерти YASNO

Щоб не переплачувати за електроенергію, необхідно не лише правильно фіксувати показники лічильника, але також раціонально використовувати світло. Це можливо завдяки використанню спеціального освітлення або навіть перегляду розташування меблів. Про це розповіли експерти YASNO, передає НСН.

Лайфхаки, як менше платити за електроенергію і не втрачати комфорт

Перше, на що радять звернути увагу, — це освітлення. Щоб заощаджувати на платіжках, рекомендують встановити енергоефективні джерела світла. Ця порада особливо корисна для тих, хто ще використовує лампи розжарювання.

Також важливо контролювати рівень освітлення. Рекомендується встановлювати інтенсивне освітлення в тих кімнатах, які використовуються часто, тоді як у менше використовуваних приміщеннях, наприклад, в тамбурах чи коморах, краще встановлювати слабке освітлення. Крім того, у деяких приміщеннях можна розмістити датчики руху, які автоматично вмикають світло лише в разі виявлення активності в приміщенні.

За можливістю, рекомендується використовувати місцеве освітлення, таке як бра, настільні лампи або торшери. Вони споживають значно менше електроенергії порівняно з люстрами, які оснащені кількома лампочками.

Також можна зробити перестановку меблів, щоб громіздкі предмети інтер’єру не заважали попаданню в приміщення природного світла. Можна, наприклад, організувати робоче місце біля вікна, щоб відстрочити використання ламп.

Ну і найпростіша порада — завжди вимикати світло при виході з кімнати. До цього потрібно привчити всіх членів сім’ї, і тоді економія буде ефективною.

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