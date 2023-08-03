Як можна використати фен для волосся у побуті – корисні поради

Фен для волосся корисна річ в кожному домі. А ще цей пристрій можна використовувати не лише за призначенням, що може вам значно спростити життя

Про те, як ще можна користуватись феном в побуті розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Розтягнути вузькі джинси

Джинси після прання завжди трохи сідають, після чого надягти їх проблематично. Нагрійте тканину феном та потім джинси легко сядуть на вашу фігуру.

Видалити етикетки та наклейки

Фен допоможе видалити наклейки та прибрати липкі залишки з поверхонь. Просто нагрійте їх феном і гарячий клей стане більш еластичним. Завдяки такому способу видалення наклейок на предметах не залишиться жодних липких слідів.

Як можна використати фен для волосся у побуті

Розтягнути взуття

Фен для волосся допоможе зробити шкіряне взуття більш комфортним. Спочатку одягніть товсті шкарпетки, намастіть їх жирним кремом чи вершковим маслом та взуйтесь.

Потім прогрійте теплим феном в тих місцях, де вам натирає найбільше. Тепер можете вимкнути фен, зняти шкарпетки та ходити в новому взутті.

Видалити віск з поверхонь

При спробі відскребти свічковий віск із будь-якої поверхні можна легко її пошкодити. Краще прогрійте феном пролитий віск та швидко витріть паперовим рушником.

Прасувати одяг в поїздках

Звичайно для цього використовують дорожні праски, однак вони не у всіх є. Щоб попрасувати одяг, потрібно розвісити його на плечиках та залишити у ванній в той час, поки ви будете там приймати душ. Таким чином тканина розпариться та відвисне. Потім просто підсушіть її за допомогою фена.

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