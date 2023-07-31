Чим запастись і як приготувати гарячу їжу в умовах відключення світла – корисні поради

Енергетики прогнозують відключення світла в осінньо-зимовий період. Як приготувати гарячу їжу і чим запастись на випадок відсутності електрики

Енергетики та профільні експерти не виключають відновлення масових відключень електроенергії з настанням холодів. Що може створити для багатьох українців складнощі із приготуванням гарячої їжі – особливо тим, у кого вдома встановлена електроплита. Вийти ж із ситуації допоможе газовий пальник.

Про це розповідає НСН з посиланням на OBOZREVATEL.

“Компактний газовий пальник – девайс кожного туриста, який допоможе розігріти або приготувати їжу. А також закип’ятити воду, якщо у вашому будинку зникне електропостачання”, – розповідають фахівці Visit Ukraine.

Вони наголошують: найменшого балона вистачить на тиждень для 1-2 осіб. А балони на 2-10 л “прогодують” більше людей протягом досить тривалого періоду.

Як приготувати гарячу їжу в умовах відключення світла

Втім, зазначається, не варто розраховувати приготувати на пальнику велику каструлю борщу на 10 людей. Цей девайс найкраще підходить для приготування:

каш;

макарони;

пластівців.

Чимале значення має і ємність, в якій готується їжа. “Туристи радять віддавати перевагу з маленьким об’ємом і тонкими стінками – таким чином ви заощадите газ”, – йдеться в матеріалі.

Якою їжею запастись

При настанні холодів та відключенні електроенергії, а з нею й опалення, повноцінне харчування стане додатковим фактором, який не дасть замерзнути. У зв’язку з цим важливо запастися продуктами, які будуть одночасно ситними, і легкими в приготуванні.

Їжа має бути такою, щоб її можна було легко приготувати або з’їсти без приготування, радить блогер Кирило Данильченко. Зокрема, слід запастися:

вермішеллю “павутинка”, яка “не вимагає варіння – просто 5 хвилин в окропі”;

звичайними вівсяними пластівцями;

цукатами;

ізюмом;

горіхами;

насінням;

сухофруктами;

шоколадом;

енергетичними батончиками;

медом;

салом;

консервами тощо.

Не зайвим буде закупити цільнозернові сухі сніданки та молоко тривалого зберігання. А також сушені картопляні пластівці.

“Жменю різаних томатів і паприки туди, солі та овочів, що завгодно м’ясне – від джерки до баночки фаршу або паштету. І готовий казанок пюре в будь-якому місці, де є окріп”, – поділився рецептом Данильченко.

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