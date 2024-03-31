Іноді на зарядку гаджета немає багато часу, а заряд на критичному рівні. У такі моменти варто використовувати три перевірені способи, які допоможуть швидко зарядити телефон

Існує чимало способів швидкого заряджання телефону, але не всі вони корисні для батареї. Щоб не зіпсувати її, краще використовувати щадні методи, які і заряд поповнять і продовжать життя смартфона.

НСН пропонує кілька порад для тих, кому потрібно швидко зарядити телефон.

3 способи швидко зарядити телефон без шкоди для батареї

Вимкнути смартфон

Щоб допомогти акумулятору якнайшвидше набрати потужність, слід просто вимкнути телефон і підключити його до мережі. Так батарея зарядиться швидше, оскільки не витрачатиме енергію на фонові процеси. Після повної зарядки можна вмикати смартфон і використовувати його.

Режим польоту

У всіх сучасних смартфонах є функція “Авіа” або “У літаку”. Якщо увімкнути її перед тим, як поставити телефон на зарядку, це допоможе набагато швидше зарядити батарею, не нашкодивши їй. У такому режимі гаджет не витрачатиме енергію на пошук Wi-Fi, мобільної мережі або інші енергоємні процеси, що дозволить акумулятору зарядитися в найкоротші терміни.

Оригінальний кабель

Часто кабелі від мобільного телефону стають непридатними або губляться, тому люди беруть перший-ліпший. Але краще придбати оригінальний зарядний пристрій, завдяки якому батарея буде швидше заряджатися. Так менше ризик пошкодити акумулятор, ніж із “нерідною” зарядкою.

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