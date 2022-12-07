На Львівщині 11-річна дівчинка врятувала однокласника, який ледве не згорів через свічку

На Львівщині 11-річна дівчинка врятувала однокласника, який ледве не згорів через запалену свічку. Цю історію розповіли рятувальники, передає NNS.

Трапилась подія ще минулого тижня в м. Хирів Львівської області. Вдома не було світла, Софійка сиділа біля вікна, коли побачила у вікні сусіднього будинку, де живе її однокласник, вогонь.

Дівчинка покликала дідуся, і вони разом побігли до сусідів. Зайшовши в одну з кімнат, побачили, що на ліжку спить однокласник дівчинки Дмитро. Вони одразу розбудили та вивели хлопця на свіже повітря і ліквідували займання. Як з’ясувалось, Дмитро запалив свічку і заснув. Від догорілої свічки вогонь перекинувся на скатертину на столі та комп’ютерну техніку.

Сьогодні рятувальники вручили подяку та символічні подарунки дівчинці за її героїчний вчинок та швидкі дії, що врятували життя однокласнику.